Spektakularna pobjeda Slovenca: Najbolji redom podbacili, Anže Lanišek doskočio do trijumfa

Anže Lanišek je pobjednik drugog dana takmičenja u Falunu i sada je prvi u generalnom plasmanu Svjetskog kupa u ski skokovima.

Nakon što je prvog dana takmičenja u Falunu dva puta padao rekord skakaonice, drugog dana na velikoj skakaonici rekordi nisu padali. Na kraju je poslije serije podbačaja u drugoj seriji pobjedu odnio Anže Lanišek!

Slovenac je skakao 129 i 128,5 metara i pobijedio je zbog konstantnosti. Ren Nikaido koji je bio treći u prvoj seriji skočio je samo 1245, metra u drugoj i završio je kao osmi, a Štefan Kraft koji je prvu seriju završio kao prvi je sa 119 metara u drugoj rundi pao čak na deveto mjesto.

Tako su se na podijum popeli mladi Đtefamn Embaher i Domen Prevc, a iza njih su sledili Čofenig, Herl, Kobajaši i Fetner. Ogroman neuspjeh imali su Timi Zajc koji nije prošao kvalifikacije, kao i Granerud i Vasek koji nisu prošli u drugu rundu.

Slovenac sada prvi

Sada je Anže Lanišek preuzeo liderstvo u Svjetskom kupu sa 256 bodova, 22 više od Štefana Krafta, 30 više od Danijela Čofeniga, 35 više od Rjojua Kobajašija, a 46 od sunarodnika Domena Prevca. Za sada gledamo jako zanimljivu sezonu jer smo poslije četiri tamičenja dobili četvrtog lidera na tabeli.

