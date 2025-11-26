logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Spektakularna pobjeda Slovenca: Najbolji redom podbacili, Anže Lanišek doskočio do trijumfa

Spektakularna pobjeda Slovenca: Najbolji redom podbacili, Anže Lanišek doskočio do trijumfa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Anže Lanišek je pobjednik drugog dana takmičenja u Falunu i sada je prvi u generalnom plasmanu Svjetskog kupa u ski skokovima.

anze lanisek pobijedio i prvi je na tabeli svjetskog kupa Izvor: Profimedia/EP_MMR

Nakon što je prvog dana takmičenja u Falunu dva puta padao rekord skakaonice, drugog dana na velikoj skakaonici rekordi nisu padali. Na kraju je poslije serije podbačaja u drugoj seriji pobjedu odnio Anže Lanišek!

Slovenac je skakao 129 i 128,5 metara i pobijedio je zbog konstantnosti. Ren Nikaido koji je bio treći u prvoj seriji skočio je samo 1245, metra u drugoj i završio je kao osmi, a Štefan Kraft koji je prvu seriju završio kao prvi je sa 119 metara u drugoj rundi pao čak na deveto mjesto.

Tako su se na podijum popeli mladi Đtefamn Embaher i Domen Prevc, a iza njih su sledili Čofenig, Herl, Kobajaši i Fetner.  Ogroman neuspjeh imali su Timi Zajc koji nije prošao kvalifikacije, kao i Granerud i Vasek koji nisu prošli u drugu rundu. 

Slovenac sada prvi

Sada je Anže Lanišek preuzeo liderstvo u Svjetskom kupu sa 256 bodova, 22 više od Štefana Krafta, 30 više od Danijela Čofeniga, 35 više od Rjojua Kobajašija, a 46 od sunarodnika Domena Prevca. Za sada gledamo jako zanimljivu sezonu jer smo poslije četiri tamičenja dobili četvrtog lidera na tabeli.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

01:22
Domen Prevc pad
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Možda će vas zanimati

Tagovi

ski skokovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC