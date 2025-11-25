logo
Rajmund oborio rekord skakaonice, ali ipak su pobjedu dali bivšem šampionu

Rajmund oborio rekord skakaonice, ali ipak su pobjedu dali bivšem šampionu

Autori Goran Arbutina Autori mondo,rs
0

Filip Rajmund je oborio rekord male skakaonice u Falunu, ali ipak je trijumf otišao u ruke Štefana Krafta.

filip rajmund Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

Kakav dan u Falunu, dva puta je padao rekord skakaonice! Severin Frojnd je u Švedskoj prije deset godina skočio 97 metara, a sada su skakači to redom preskakali.

Prvo je Štefan Kraft u prvoj seriji oborio rekord sa skokom od 97,5 metara, a zatim su u drugoj seriji Feliks Hofman i Jan Herl skakali po 97, da bi zatim Filip Rajmund napravio čudo kada je doskočio na 99 metara.

Imao je ogromnu prednost poslije prve serije Kraft i na kraju je sa 96,5 bodova u drugom krugu bio prvi. Slovenac Anže Lanišek je bio na drugom mjestu, dok je Filip Rajmund upisao drugi podijum u karijeri. Van podijuma su ostali Austrijanci Embaher, Herl i Čofenig, a top 10 su zatvorili Kobajaši, Hofman, Zogravski i Lindvik.

Štefan Kraft je prvi i obara rekorde

Sa prvim mjestom prvog dana u Falunu Štefan Kraft je došao do prvog mjesta u generalnom plasmanu. On ima 205 bodova, ispred Kobajašja sa 181 i Danijela Čofeniga sa 176 bodova. Takođe se izjednačio na drugom mjestu po broju pobeda u karijeri sa legendarnim Matijem Nikenenom, pošto obojica imaju po 46 pobjeda. Na prvom mestu je i dalje daleko Šlirencauer.

"Zaista specijalna pobjeda, stigao sam Matija Nikenena, sada jurim Janea Ahonena po broju osvojenih bodova u karijeri. Svi kažu da sam pravi ski letač, ali sam pokazao da imam odličan stil", rekao je Kraft nakon pobjede. 

