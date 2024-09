Tadašnja generacija Dobojlija je 1984. godine igrala finale Kupa pobjednika kupova protiv Barselone, dok su jugoslovenski reprezentativci 15 godina kasnije, na Svjetskom prvenstvu, osvojili bronzanu medalju.

Izvor: Srna

Ove nedjelje, završava se 55. TV turnir šampiona u Doboju, a posljednjeg dana takmičenja, organizovan je prijem za rukometaše dobojske Sloge koji su 1984. godine igrali finale Kupa pobjednika kupova protiv Barselone, kao i reprezentativce Jugoslavije koji su 1999. godine osvojili treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Egiptu.

Prijem u hotelu "Park" organizovali su gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i predsjednik Izvršnog odbora TV turnira Danijel Šarić.

Trener tadašnje Sloge Josip Glavaš izjavio je novinarima da je to bila zlatna generacija dobojskih rukometaša, koje je preuzeo kao mlad trener.

Najveći uspjeh u istoriji dobojska Sloga ostvarila je 24. marta 1984. kada je u Barseloni igrala finale Kupa pobjednika kupova protiv Barselone. Sloga je tada poražena rezultatom 21:24.

"Došli smo čak do Kupa kupova Evrope, do finala sa Barselonom u kojem smo izgubili sa tri razlike", podsjetio je Glavaš, te naveo da je to španskoj ekipi bio prvi osvojeni rukometni trofej koji je izložen u muzeju tog kluba, gdje su navedena i imena igrača Sloge.

Glavaš je podsjetio da je sa tom generacijom Sloge 1987. godine osvojio i dobojski turnir.

Dragan Škrbić igrao je za reprezentaciju Jugoslavije koja je 1999. godine osvojila bronzanu medalju u Egiptu.

Učestvovao je više puta na dobojskom turniru u timu Crvenke, kao i Crvene zvezde sa kojom je 1989. godine osvojio prvo mjesto.

"Za nas je u to vreme dobojski turnir bio u rangu neke ligaške titule ili kupa. Tad je to bilo neko nezvanično svjetsko klupsko prvenstvo", izjavio je Škrbić, ističući da se taj imidž turniru vraća zahvaljujući Šariću.

Vidi opis Organizovan prijem za legendarne rukometne generacije Sloge i Jugoslavije! ДОБОЈ, 1. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - У Добоју је данас организован пријем за играче добојске "Слоге" који су 1984. године играли финале Купа побједника купова против "Барселоне", као и репрезентативце Југославије који су 1999. године освојили треће мјесто на Свјетском првенству у Египту. ДОБОЈ, 1. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - У Добоју је данас организован пријем за играче добојске "Слоге" који су 1984. године играли финале Купа побједника купова против "Барселоне", као и репрезентативце Југославије који су 1999. године освојили треће мјесто на Свјетском првенству у Египту. ДОБОЈ, 1. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - У Добоју је данас организован пријем за играче добојске "Слоге" који су 1984. године играли финале Купа побједника купова против "Барселоне", као и репрезентативце Југославије који су 1999. године освојили треће мјесто на Свјетском првенству у Египту. ДОБОЈ, 1. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - У Добоју је данас организован пријем за играче добојске "Слоге" који су 1984. године играли финале Купа побједника купова против "Барселоне", као и репрезентативце Југославије који су 1999. године освојили треће мјесто на Свјетском првенству у Египту. ДОБОЈ, 1. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - У Добоју је данас организован пријем за играче добојске "Слоге" који су 1984. године играли финале Купа побједника купова против "Барселоне", као и репрезентативце Југославије који су 1999. године освојили треће мјесто на Свјетском првенству у Египту. ДОБОЈ, 1. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - У Добоју је данас организован пријем за играче добојске "Слоге" који су 1984. године играли финале Купа побједника купова против "Барселоне", као и репрезентативце Југославије који су 1999. године освојили треће мјесто на Свјетском првенству у Египту. ДОБОЈ, 1. СЕПТЕМБРА /СРНА/ - У Добоју је данас организован пријем за играче добојске "Слоге" који су 1984. године играли финале Купа побједника купова против "Барселоне", као и репрезентативце Југославије који су 1999. године освојили треће мјесто на Свјетском првенству у Египту. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Srna Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Srna Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Srna Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Srna Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Srna Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Srna Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Srna Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Srna Br. slika: 8 8 / 8

Zvanice su nakon pirijema posjetile izložbu "Dresovi sportskih asova" na kojoj su izloženi rukometni dresovi i rekviziti u vlasništvu kolekcionara Borisa Vrhovca iz Banjaluke.

Na ovogodišnjem TV turniru učestvuje sedam ekipa, od osam predviđenih, pošto je ekipa Vesprema otkazala učešće zbog virusa koji je zarazio osam igrača i tri člana stručnog štaba.

Danas od 17.20 časova, za treće mjesto igraju Tatabanja i Bešiktaš, a od 20.15 časova za titulu će se boriti Al Ahli i Zagreb.

Za 22.00 časa predviđena je ceremonija zatvaranja turnira.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/SRNA)