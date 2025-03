Partizan igra protiv najboljeg tima u Evropi: Nisu izgubili 9 mjeseci!

AEK će u Atini nastojati da napravi što veću razliku u odnosu na Partizan.

Izvor: MN PRESS

Partizan igra protiv jedinog neporaženog tima u Evropi ove sezone! Nakon što je crno-bijeli tim u osmini finala Evrokupa na domaćem terenu savladao grčki Diomidis u dvomeču, sada će se od 18 časova u Atini sastati sa AEK-om. Grčki velikan nema nijedan poraz ove sezone, nanizali su 28 pobjeda i biće paklen rival.

Do sada nisu imali ozbiljnog takmaca ove sezone, njihova legija stranaca je prošli put izgubila meč 16. juna prošle godine od Olimpijakosa u finalu grčkog prvenstva. Od tada su gazili sve redom, a pogotovo u Evropi. Prvo im je na megdan došao Fasano iz Italije i to je bio lak zalogaj, a onda su razbili Lovćen sa Cetinja 41:31 i 45:26. Zatim im je protiv Krke bilo nešto teže, ali su i dalje lako prošli dalje sa 38:28 i 31:25.

Jako je malo domaćih igrača u ovom klubu, a najbolji strijelci dolaze sa lijeve strane. Francuz Džonatan Azorin je sa lijevog krila postigao 40 golova, a Grederik Beregar iz Gvineje sa pozicije lijevog beka ima 41 postignut gol. Meč se igra od 18 časova, a od 17 počinje duel Haukara i Izviđača na Islandu i tu će srpski tim tražiti eventualnog rivala u polufinalu. U nedjelju igraju Olimpijakos i Runar, kao i Baja Mare sa Alkaloidom.

Šta kaže trener Partizana?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Zdravstveni bilten nam je mnogo bolji i imamo kvalitetnih deset trenažnih dana iza sebe, a to me mnogo raduje. To je jedan od preduslova da dobro izgledamo u Atini. Za mene je u analizi rivala bilo iznenađenje to što imaju mnogo stranaca dovedenih ove sezone, a da su se tako dobro energetski, igrački i taktički uklopili. Izgledaju kao jedna mašinerija i drže određeni ritam, koji je skoro uvijek preko 35 postignutih golova. Čeka nas jedan od najnezgodnijih terena u Evropi za gostovanje. Biće nam potrebno inteligencije, strpljenja, mudrosti i hrabrosti da se donese rezultat koji nam omogućava da se borimo za prolaz u istorijsko polufinale. Popunjeni su na svim pozicijama. U toku svakog meča koji smo gledali koriste sedam bekova, drže visok ritam utakmice i njihov trener u toku utakmice može da nađe rješenje. Veoma su agresivni u odbrani, sa mnogo anticipacije, pomaganja, udvajanja, i tjeraju protivnika da što prije završava napad. Moramo da odgovorimo na te stvari, da ne srljamo, ne gubimo lopte, a da radimo suprotno od onoga što žele – da produžimo napad i napadamo tamo gdje mi hoćemo. Daju mnogo tranzicionih golova, tako da tu fazu igre moramo odraditi perfektno i to su neki preduslovi za dobar rezultat. Mislim da u meču u Atini treba da se fokusiramo na naše dobre strane, a da tek u Beogradu napadamo njihove slabosti", zaključio je trener Partizana Đorđe Ćirković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!