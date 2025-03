Partizan protiv grčke mašinerije za evropsko polufinale!

Rukometaši Partizana gostuju AEK-u u Atini u prvom meču četvrfinala Evrokupa, a trener Đorđe Ćirković zna kako da njegov tim dođe do pozitivnog rezultata.

Izvor: MN PRESS

Rukometaši Partizana u subotu od 18 časova igraju prvu utakmicu četvrtfinala Evrokupa sa grčkim AEK-om. Crno-bijeli danas lete za Atinu, gde će pokušati da izbore pozitivan rezultat pred revanš narednog vikenda u Beogradu.

Imali su izabranici Đorđa Ćirkovića dovoljno vremena da prevaziđu probleme sa povredama, napune baterije i do najsitnijih detalja analiziraju protivnika. Lider šampionata Grčke ne zna za poraz u tekućoj sezoni i jedan je od favorita za osvajanje evropskog trofeja, ali su i crno-beli svesni svojih kvaliteta i vjeruju da iz dvomeča sa Atinjanima mogu izaći kao pobjednici, baš kao prije 14 godina. Šef stručnog štaba svjestan je da je pred njegovim igračima najveći izazov u dosadašnjem toku sezone.

"Zdravstveni bilten nam je mnogo bolji i imamo kvalitetnih deset trenažnih dana iza sebe, a to me mnogo raduje. To je jedan od preduslova da dobro izgledamo u Atini. Za mene je u analizi rivala bilo iznenađenje to što imaju mnogo stranaca dovedenih ove sezone, a da su se tako dobro energetski, igrački i taktički uklopili. Izgledaju kao jedna mašinerija i drže određeni ritam, koji je skoro uvek preko 35 postignutih golova. Čeka nas jedan od najnezgodnijih terena u Evropi za gostovanje. Biće nam potrebno inteligencije, strpljenja, mudrosti i hrabrosti da se donese rezultat koji nam omogućava da se borimo za prolaz u istorijsko polufinale", rekao je Ćirković.

Ćirković objasnio plan Partizana

Ćirković se potom osvrnuo na detalje na koje će crno-bijeli morati da obrate pažnju kako bi se sa gostovanja vratili sa povoljnim rezultatom. A ako to bude slučaj, očekuje se da tribine Banjice budu krcate i da crno-bijeli nastave put ka prvom istorijskom evropskom trofeju.

"Popunjeni su na svim pozicijama. U toku svakog meča koji smo gledali koriste sedam bekova, drže visok ritam utakmice i njihov trener u toku utakmice može da nađe rješenje. Veoma su agresivni u odbrani, sa mnogo anticipacije, pomaganja, udvajanja, i tjeraju protivnika da što prije završava napad. Moramo da odgovorimo na te stvari, da ne srljamo, ne gubimo lopte, a da radimo suprotno od onoga što žele – da produžimo napad i napadamo tamo gdje mi hoćemo. Daju mnogo tranzicionih golova, tako da tu fazu igre moramo odraditi perfektno i to su neki preduslovi za dobar rezultat. Mislim da u meču u Atini treba da se fokusiramo na naše dobre strane, a da tek u Beogradu napadamo njihove slabosti"m zaključio je trener Partizana.

RK Partizan AEK Izvor: Youtube/Rukometni klub Partizan

