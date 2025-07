"Bilo bi neodgovorno da se Cibona odrekne ABA": Partizan i Zvezda glasali da ih izbace, Hrvati se oglasili

Cibona će ipak igrati u ABA 2 ligi, iako je učešće tima iz Zagreba do sada bilo neizvjesno.

Izvor: MN PRESS

Nakon što je nastala velika zbrka oko naredne sezone u ABA ligi i pošto je na Skupštini ABA izglasano da Mornar i Cibona ne budu deo takmičenja naredne sezone, sada je došlo do novog razvoja situacije.

Velikan iz Zagreba se oglasio i sada je saopšteno da će "vukovi" koji su završili prošlu godinu na začelju tabele ipak igrati u ABA 2 ligi. Cibona i Mornar koji su glasanjem izbačeni iz najvišeg ranga su prvobitno pristali da plate učešće u ABA ligi, a onda su odbili da plate sve dodatne troškove.

Srpski klubovi su glasali za to da se Cibona i Mornar pošalju u ABA 2. ligu i sada se to i dešava. Uz njih za to je glasala Cedevita Olimpija, dok su protiv bili Budućnost, SC Derbi, Krka i Zadar, a Igokea je bila uzdržana.

Na Skupštini KK Cibona odlučeno da se učestvuje u hrvatskom prvenstvu, FIBA Evropa kupu, ali i u ABA 2 ligi. Takođe je istaknuto da Cibona nema namjeru da se odrekne prihoda kao jedan od osnivača ABA lige.

Saopštenje Cibone

"Na redovnoj sjednici Skupštine Košarkaškog kluba Cibona donesena je odluka o takmičenjima u kojima će Klub učestvovati u nadolazećoj sezoni. Većinom glasova odlučeno je da će KK Cibona nastupati u FAVBET Premijer ligi, FIBA Europe Cupu i ABA 2 ligi.

S obzirom na očekivani interes javnosti za nastup u ABA 2 ligi, želimo dodatno pojasniti odluku Skupštine. Učestvovanje KK Cibona u ABA 2 ligi prvenstveno je poslovna odluka. Klub je jedan od suvlasnika ABA lige te posjeduje udio u društvu koje upravlja takmičenjima. Taj status donosi pravo na dio u prihodima koje liga ostvaruje, a Skupština je zauzela jasan stav. Bilo bi neodgovorno prema budućnosti Kluba odreći se prihoda na koje imamo legitimno pravo.

Osim toga, odustajanjem od učestvovanja, KK Cibona bi automatski izgubila status suvlasnika ABA lige, čime bi bila trajno isključena iz vlasničke strukture te lišena budućih prihoda i uticaja na odluke lige.

Što se tiče sportskog aspekta nastupa u ABA 2 ligi – uključujući pitanje hoće li Cibona igrati s najjačim sastavom ili iskoristiti priliku za razvoj mladih igrača – konačna odluka biće donesena u narednim nedjeljama. Na nju će uticati više faktora, među kojima su podrška Hrvatskog košarkaškog saveza za nastup u FIBA Europe Cupu, s obzirom da su sve obaveze kluba prema igračima iz prethodne sezone podmirene, te stručna procjena sportskog sektora na čelu sa sportskim direktorom Marinom Rozićem i trenerom koji će biti imenovan u sledećim danima. Zahvaljujemo vjernim navijačima i sportskoj javnosti na strpljenju i podršci te ih pozivamo da i u novoj sezoni budu uz našu Cibonu", navodi se u saopštenju.

