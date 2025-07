"U redu je, želim to da kažem": Arnautović zaplakao zbog Siniše Mihajlovića i onoga na šta se zakleo

Marko Arnautović nije mogao da zadrži suze kada je pričao o Siniši Mihajloviću i onome što mu se zakleo da će uraditi - doći u Crvenu zvezdu.

Izvor: Zvezda TV/screenshot

Marko Arnautović potpisao je u ponedjeljak za Crvenu zvezdu i tako je ispunio svoj dječački san, a istovremeno je takođe održao i obećanje koje je dao i Siniši Mihajloviću. Legendarni fudbaler i njegov trener iz Bolonje stalno je pričao Arnautoviću o magiji koju ima "Marakana", pa zato i ne čudi što mu se zakleo da će jednog dana obući dres Crvene zvezde.

Po dolasku u Zvezdu odmah je tražio da vidi kako je klub ukazao čast Mihajloviću, koji je nažalost preminuo prije tri godine, a kad je vidio njegovo ime na tribini - suze su mu pošle. Nije mu bilo svejedno ni dok je govorio na tu temu za Zvezda TV: "Meni je i sad teško da pričam o Mihajloviću", rekao je Arnautović koji je oborio glavu i zaćutao na trenutak, a potom pogledao ka gore kako bi skupio snagu da nastavi da priča.

"Bio sam danas baš kada smo pravili taj klip. Jedno sto puta sam ga pogledao i svaki put kada gledam taj klip, meni krenu suze. Ne mogu da opišem kakav sam odnos imao sa njim. On je meni kao brat. Otac. Drug. Sve je bio za mene. Baš kada sam došao i pitao sam šta mogu da vidim da su oni dali za Sinišu Mihajlovića i rekli su mi za tribinu i kada sam silazio dole, meni je tu došla jedna energija, naježim se. Mene emocije hvataju čim pričam o njemu".

"Rekao sam juče kad sam napravio taj klip, dosta smo pričali o Zvezdi, dosta sam bio s njim i u bolnici, kući, uvijek sam pričao u bolnici. Rekao mi je...", kazao je Arnautović koga su u tom trenutku suze prekinule, ali je odlučio da nastavi.

"U redu je, želim da pričam. Zamolio me je Siniša Mihajlović jednu stvar i tako je htio on, tako je htio Bog. Htio sam da mu ispunim želju, a i moja je to želja bila da se vratim u Zvezdu", naglasio je Marko Arnautović koga su navijači dočekali na više nego spektakularan način u Beogradu.

"Hvala vam puno. Šta da vam kažem, kad sam stigao ovdje u Beograd i ovaj doček, naježio sam se. Stvarno imam veliko poštovanje prema njima. Znate svi da volim vaš klub. Rekao sam da mi je ovo san da dođem u Zvezdu i mnogo sam srećan. Meni je velika čast, ja sam došao ovdje da ne pričam pred kamerama, nego na terenu. Jedva čekam da se vrati ekipa i da treniram sa njima, da možemo ovdje dosta stvari da slavimo".

Marko Arnautović za Zvezda TV Izvor: YouTube/Zvezda TV

Arnautović se odmah obratio svima u Zvezdi

"Želim odmah odnos da smo familija. I na terenu i van terena. Tako hoću u svakom novom klubu koji dođem", rekao je direktno Arnautović svojoj ekipi: "Znam da imamo dobru ekipu i čast mi je da sam došao u ovako dobru ekipu i da mogu da dodam još nešto. Jedva čekam da se vrate s Gibraltara i treniramo".

"Teško mi je bilo da pratim domaće utakmice, ali sam dosta gledao u Evropi. Dobra je ekipa, mlada, top su igrači. Znamo ko smo ovdje u Srbiji, ali sada hoćemo da se dokažemo ovdje u Evropi. Zato sam došao".