Tajrik Džouns ide u Olimpijakos pod ovim uslovima: Čeka se samo jedno

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Centar Partizana Tajrik Džons pregovara sa grčkim Olimpijakosom.

Olimpijakos čeka da Tajrik Džouns raskine ugovor Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iz sata u sat pristižu nove informacije oko transfera Tajrika Džounsa iz Partizana u Olimpijakos. Centar crno-bijelih će Humsku napustiti poslije sukoba sa navijačima, a vidjećemo da li će on biti jedini koji će ranije završiti misiju u crno-bijelom dresu. Velikan iz Grčke želi da ojača centarsku poziciju, ali plan je da angažuje Džounsa kao slobodnog igrača.

Crveno-bijeli čekaju da Tajrik raskine ugovor sa Partizanom gdje je navodno primao 1,1 milion evra po sezoni i imao je dogovorenu saradnju do ljeta sljedeće godine. Sve će morati da se riješi do 5. januara do kada je rok za registraciju igrača u Evroligi.

Olimpijakos već zvao Tajrikovog agenta

Olimpijakos sada čeka odgovor Džounsovog agenta koji je svjestan da imaju jako malo vremena da izvrše ovaj transfer. Nekadašnji košarkaš Hapoela, Turk Telekoma i Efesa je u Partizanu od 2024. godine, a ove sezone u 16 ​​utakmica prosječno bilježi 10,8 poena, 6,1 skok, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte u Evroligi.

Ako Tajrik ode Partizan ostaje bez prvog centra i na klasičnoj petici imaće samo Bruna Fernanda. Po svemu sudeći čeka nas potpuna rekonstrukcija i biće zanimljivo vidjeti u kom pravcu će razmišljati sportski sektor na čelu sa Žarkom Paspaljem.

Tagovi

KK Partizan Tajrik Džouns KK Olimpijakos

