Tajrik Džouns ide u Olimpijakos pod ovim uslovima: Čeka se samo jedno

Centar Partizana Tajrik Džons pregovara sa grčkim Olimpijakosom.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iz sata u sat pristižu nove informacije oko transfera Tajrika Džounsa iz Partizana u Olimpijakos. Centar crno-bijelih će Humsku napustiti poslije sukoba sa navijačima, a vidjećemo da li će on biti jedini koji će ranije završiti misiju u crno-bijelom dresu. Velikan iz Grčke želi da ojača centarsku poziciju, ali plan je da angažuje Džounsa kao slobodnog igrača.

Crveno-bijeli čekaju da Tajrik raskine ugovor sa Partizanom gdje je navodno primao 1,1 milion evra po sezoni i imao je dogovorenu saradnju do ljeta sljedeće godine. Sve će morati da se riješi do 5. januara do kada je rok za registraciju igrača u Evroligi.

Olimpijakos već zvao Tajrikovog agenta

Olimpijakos već zvao Tajrikovog agenta

Olimpijakos sada čeka odgovor Džounsovog agenta koji je svjestan da imaju jako malo vremena da izvrše ovaj transfer. Nekadašnji košarkaš Hapoela, Turk Telekoma i Efesa je u Partizanu od 2024. godine, a ove sezone u 16 ​​utakmica prosječno bilježi 10,8 poena, 6,1 skok, 2,1 asistenciju i 1,2 ukradene lopte u Evroligi.

Ako Tajrik ode Partizan ostaje bez prvog centra i na klasičnoj petici imaće samo Bruna Fernanda. Po svemu sudeći čeka nas potpuna rekonstrukcija i biće zanimljivo vidjeti u kom pravcu će razmišljati sportski sektor na čelu sa Žarkom Paspaljem.