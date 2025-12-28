logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tajrik ide kod Barcokasa, a napao ga na utakmici? Sprema se najčudniji transfer u Evroligi

Tajrik ide kod Barcokasa, a napao ga na utakmici? Sprema se najčudniji transfer u Evroligi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Partizana Tajrik Džouns navodno je na meti Olimpijakosa, ali pamti se njegov sukob sa Jorgosom Barcokasom.

Tajrik Džouns svađa sa Barcokasom Izvor: MN PRESS

Centar Partizana Tajrik Džouns nalazi se na izlaznim vratima Humske nakon što je poslije debakla protiv Makabija ušao u sukob sa navijačima. Grci tvrde da je za njegove usluge zainteresovan Olimpijakos, ali pitanje je da li Jorgos Barcokas želi igrača poput Džounsa u svom timu. Razlog je sukob koji su imali njih dvojica prošle sezone kada su crno-bijeli nadigrali crveno-bijele iz Pireja u Beogradu.

Nakon utakmice došlo je do koškanja, a u verbalnom sukobu bili su Barcokas i Džouns. Centar Partizana se zaletio na trenera Olimpijakosa, "prijeteći" je podigao prst, pa su ostali morali da reaguju. Veći incident je spriječen, a Bacokas je potom na konferenciji za medije otkrio šta se dogodilo.

"To je problem Evrolige. Željkov asistent psovao nas je kroz cijelu utakmicu, ne znam njegovo ime. Razmijenio sam neke riječi sa njim, a Tajrik Džons me je napao. Kao i navijač sa tribine, koji mi je prišao i gurnuo me je. To nije moj posao, to je tuđa odgovornost".

Kako su se Grobari okrenuli protiv Tajrika?

Stigao je Tajrik Džons kao nasljednik Matijasa Lesora u Humsku, a osim dobrih partija prošle sezone, ove gotovo da ništa nije pokazao. Dva puta je propustio važne utakmice u Evroligi na svoju inicijativu, dok medicinski tim nije mogao da utvrdi o kakvoj se povredi radi. Sunovrat crno-bijelih počeo je porazom od Asvela, a tada je Željko Obradović odbio da se rukuje sa Tajrikom koji je bio u ulozi navijača u tom meču. Kada je Obradović otišao, Tajrik i Džabari Parker su često bili na meti navijača, a nakon sukoba sa jednim od vođa pristalica crno-bijelih, utisak je da je vrijeme rastanak...

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Tajrik Džouns Jorgos Barcokas KK Olimpijakos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC