Tajrik ide kod Barcokasa, a napao ga na utakmici? Sprema se najčudniji transfer u Evroligi

Košarkaš Partizana Tajrik Džouns navodno je na meti Olimpijakosa, ali pamti se njegov sukob sa Jorgosom Barcokasom.

Izvor: MN PRESS

Centar Partizana Tajrik Džouns nalazi se na izlaznim vratima Humske nakon što je poslije debakla protiv Makabija ušao u sukob sa navijačima. Grci tvrde da je za njegove usluge zainteresovan Olimpijakos, ali pitanje je da li Jorgos Barcokas želi igrača poput Džounsa u svom timu. Razlog je sukob koji su imali njih dvojica prošle sezone kada su crno-bijeli nadigrali crveno-bijele iz Pireja u Beogradu.

Nakon utakmice došlo je do koškanja, a u verbalnom sukobu bili su Barcokas i Džouns. Centar Partizana se zaletio na trenera Olimpijakosa, "prijeteći" je podigao prst, pa su ostali morali da reaguju. Veći incident je spriječen, a Bacokas je potom na konferenciji za medije otkrio šta se dogodilo.

"To je problem Evrolige. Željkov asistent psovao nas je kroz cijelu utakmicu, ne znam njegovo ime. Razmijenio sam neke riječi sa njim, a Tajrik Džons me je napao. Kao i navijač sa tribine, koji mi je prišao i gurnuo me je. To nije moj posao, to je tuđa odgovornost".

Kako su se Grobari okrenuli protiv Tajrika?

Stigao je Tajrik Džons kao nasljednik Matijasa Lesora u Humsku, a osim dobrih partija prošle sezone, ove gotovo da ništa nije pokazao. Dva puta je propustio važne utakmice u Evroligi na svoju inicijativu, dok medicinski tim nije mogao da utvrdi o kakvoj se povredi radi. Sunovrat crno-bijelih počeo je porazom od Asvela, a tada je Željko Obradović odbio da se rukuje sa Tajrikom koji je bio u ulozi navijača u tom meču. Kada je Obradović otišao, Tajrik i Džabari Parker su često bili na meti navijača, a nakon sukoba sa jednim od vođa pristalica crno-bijelih, utisak je da je vrijeme rastanak...