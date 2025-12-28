Tajrik Džouns odlazi iz Partizana u Grčku poslije haosa sa Grobarima? "U otvorenom je sukobu sa navijačima"

Centar Partizana mogao bi da već u narednim danima napusti klub.

Centar Partizana Tajrik Džouns mogao bi da postane igrač Olimpijakosa do kraja sljedeće nedjelje. Grčki portal "athletiko" objavio je da atinski velikan razmatra dolazak snažnog centra koji je ušao u otvoreni sukob sa dijelom navijača crno-bijelih.

Prethodnih nedjelja, Džouns je propustio nekoliko utakmica ili ih je napuštao nakon početka zato što je prijavljivao povredu. Nezvanično, ona se nije vidjela na ljekarskim pregledima i na snimanju magnetnom rezonancom.

U Partizanovom haosu u mjesec dana nakon odlaska Željka Obradovića, Tajrik Džouns bio je izviždan u Beogradskoj areni na utakmici protiv Bajerna, a iste i još dramatičnije scene dogodile su se u petak uveče. Poslije poraza od Makabija, on je pozivao navijače koji su mu dobacivali da mu se približe i da se fizički obračunaju.

U Grčkoj su dobro vidjeli haos

"Američki centar nastupa za Partizan, ali ne prolazi kroz najbolji period karijere. Nalazi se u otvorenom sukobu sa navijačima, kod kojih je konstantno izviždan, a po završetku utakmice protiv Makabija iz Tel Aviva ušao je u žustru raspravu sa jednim od njih, što je pokazatelj atmosfere koja trenutno vlada u klubu", piše navedeni izvor.

Važno je naglasiti da Olimpijakos nema mnogo vremena da dovede 28-godišnjeg centra iz Kontektikata.

"Da bi Olimpijakos mogao da realizuje transfer Džonsa i da bi ga imao na raspolaganju za naredne utakmice Evrolige, moraće da reaguje do 5. januara. To je krajnji rok za transfere između timova koji učestvuju u takmičenju"

"Moraju da izvuku Tajrika, kako će u grad?"

Poznati američki košarkaš Tajris Rajs, osvajač Evrolige sa Makabijem 2014, insistira na tome da Džouns mora da ode iz Partizana.

"Čovječe, moraju da ga izvuku odande. Zaboravi utakmice, kako će se kretati po gradu uz toliko tenzije? Sve što je potrebno je da se zadesi u restoranu i da neki navijač pretjera", upozorio je on.

Po svemu sudeći, zaista se bliži kraj boravku Tajrika Džounsa u Partizanu poslije godinu i po.