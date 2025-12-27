logo
"Čovječe, on mora da ode iz Partizana": Slavni košarkaš zna ko prvi treba da napusti ekipu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji košarkaš Tajris Rajs smatra da je Tajriku Džounsu najbolje da odmah napusti Partizan.

Tajris Rajs smatra da Tajrik Džouns mora da ode iz Partizana Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana ubjedljivo su poraženi od Makabija iz Tel Aviva (112:87), u 18. kolu Evrolige, a i taj meč će ostati upamćen po zvižducima koje su dobili igrači iz crno-bijelog tabora. Publika je pokazala nezadovoljstvo prije početka meča jer nije pružila podršku Džabariju Parkeru i Tajriku Džounsu, a centar Partizana je nakon meča ušao u klinč sa najvatrenijim pristalicama.

Vesti iz Beogradske arene veoma brzo su se raširile po košarkaškoj Evropi, a na snimak koji je nastao na kraju meča reagovao je i nekadašnji košarkaš Tajris Rajs. On smatra da bi za Tajrika Džounsa bilo najbolje da što pre napusti klub, kako ne bi dodatno ulazio u sukob sa navijačima crno-bijelih!

"On mora da ode odatle, čovječe. Zaboravite utakmice, kako će da se kreće po gradu sa tolikom tenzijom? Dovoljno je da bude u restoranu i da navijač ode predaleko", napisao je Rajs, koji je godinama igrao na najvišem nivou u Evropi, a sovjevremeno su ga u svom klubu priželjkivali i navijači Partizana i Crvene zvezde.

Tajrik Džouns je već sedmicama na udaru navijača Partizana, koji ga krive i za loše partije i za odlazak Željka Obradovića. Snažni centar se ove sezone muči i sa povredama koje klupski ljekari nisu mogli da otkriju, pa mu se zamjera i to što na nekim utakmicama nije mogao da pomogne saigračima. Sve je kulminiralo nakon utakmice u petak uveče, kada se činilo kao da Džouns nekog iz publike poziva na okršaj.

Sa druge strane, Tajris Rajs zna da bi ovakve stvari trebalo izbjeći. Tokom profesionalne karijere igrao je za najveće evropske timove poput Barselone i Panatinaikosa, dok je u Evroligi nastupao još i za Himki. Sa Makabijem iz Tel Aviva je 2014. godine postao šampion Evrope, što je najveći uspjeh u karijeri nekadašnjeg naturalizovanog reprezentativca Crne Gore.

KK Partizan Tajrik Džouns košarka

