"Radićemo na tome da ponovimo ovo drugo poluvrijeme!" Selektor "zmajeva" o ubjedljivoj pobjedi protiv tzv. Kosova

Dragan Šutvić
Damir Doborac, Mislav Grgić i Zoran Radič sumirali su meč sa tzv. Kosovom.

Damir Doborac Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH trijumfovala je nad tzv. Kosovom rezultatom 34:21 u prvoj utakmici predbarža za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

Izabranici Damira Doborca tako će mnogo rasterećenije dočekati revanš koji se igra u nedjelju (22. mart) u Prištini, a poslije kojeg će biti poznato ko će sredinom maja izaći na megdan Farskim Ostrvima u finalu baraža.

"Prije svega hvala navijačima što su došli u ovolikom broju, bez obzira na rezultate. Ova grupa momaka zaslužuje podršku, vjerujem da ćemo uspjeti u svojim namjerama. Čestitam svojim igračima na sjajnom drugom poluvremenu. Vidjela se blaga trema u prvom dijelu, ali u nastavku je naš kvalitet došao do izražaja. Zaliha je lijepa, ali imamo još jednu utakmicu, još jedno poluvrijeme u Prištini. Domaći će dati sve od sebe da opravdaju lošu partiju danas, ali mislim da ćemo mi i tamo pokazati svoju snagu. Radićemo na tome da ponovimo ovo drugo poluvrijeme", rekao je poslije meča selektor bh. tima.

Po golgeterskom učinku, prednjačio je Mislav Grgić, koji je osam puta zatresao mrežu tzv. Kosova.

"Moram reći da ova ekipa je napokon pokazala koliko može, koliko radi, koliko želi. Ekipni rad uvijek izbaci pojedinca, mene, pa onda Radića u nastavku. Moramo da budemo oprezni u revanšu, teško je ovo izgubiti, ali moramo da budemo strpljivi. To je dobra taktika", riječi su prvotimca Neksea.

Između stativa je u drugom poluvremenu briljirao bivši član Borca m:tel Zoran Radić (2002.), koji je u nastavku meča zaustavio 12 šuteva gostujućih rukometaša.

"Hvala publici, to mi daje mnogo energije. Meni je prva zvanična utakmica za reprezentaciju, znači mi mnogo, čast mi je i ponos. Odbrana mi je olakšala posao i idemo dalje", istakao je sadašnji čuvar mreže francuskog Sarana.

Rukomet zmajevi BiH Damir Doborac Zoran Radić Mislav Grgić

