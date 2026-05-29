Sergej Barbarez nije nezadovoljan pred put na Mundijal: Tipični pripremni meč, povreda Hadžikića ne izgleda dobro

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez zadovoljan je pristupom igrača u prvoj pripremnoj utakmici pred odlazak na Svjetsko prvenstvo, iako je susret sa Sjevernom Makedonijom završen bez golova (0:0).

Izvor: FS BiH

Nakon meča na stadionu "Asim Ferhatović Hase", pred više od 30.000 navijača, Barbarez je u razgovoru za BHT 1 prokomentarisao duel s Makedoncima i ocjenio igru i stanje u "zmajevima".

"Pa vidite, ono... tipična pripremna utakmica. Stvarno smo htjeli dosta toga da probamo. Imam stvarno razumijevanje za igrače jer par njih je izašlo iz povreda i nije još na nivou gdje treba da budu. Dosta njih je igralo prvi put pored nekog drugog, imali smo trojicu-četvoricu debitanata. Žao mi je što se Osman povrijedio na zagrijavanju, to nam je malo pokvarilo koncepciju", rekao je Barbarez i dodao da se golman Hadžikić požalio na zadnju ložu.

"Ne izgleda dobro, ali vidjećemo sutra".

Selektor BiH je posebno pohvalio Amira Hadžiahmetovića, čiju je povratničku priču nazvao "nevjerovatnom filmskom pričom" s obzirom da je odustao od operacije i praktično rizikovao karijeru nastupom za selekciju BiH.

"Baš smo o tome diskutovali, od svih igrača koji imaju deficit, on je daleko naprijed. Svidjelo mi se drugo poluvrijeme kako je odigrao trkački. On je uvijek na odličnom nivou što se tiče pas igre i sigurnosti, i vjerujem da će nam biti važan igrač na Svjetskom prvenstvu".

Prokomentarisao je i debitantske nastupe Nidala Čelika i Ermina Mahmića, kao i partiju Jove Lukića, koji je drugi put obukao dres "zmajeva".

"Nije jednostavno, vjerujte mi. Trema, pun stadion, očekivanja... Upozorio sam ih da ne potcjenjuju atmosferu. Momci su dali sve od sebe. Tipična pripremna utakmica – ako ne možeš pobijediti, nemoj ni izgubiti".

Barbarez je optimista kad su u pitanju povrijeđeni igrači poput kapitena Edina Džeke i Ivana Šunjića, te najavio da će protiv Paname (6. juni) ekipa odigrati nešto bliže "generalnoj probi".

Na kraju je pohvalio atmosferi na stadionu "Koševo".

"Prelijepo je. Momci su to zaslužili. Uživam u ovome. Ljudi trebaju da uživaju, mi smo tražili tu euforiju. Naravno, sutra je novi dan i idemo dalje", zaključio je Barbarez.

Sada "zmajevi" putuju u Sjedinjene Američke Države, gdje ih 6. juna u Sent Luisu očekuje generalna proba protiv selekcije Paname.

BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

(MONDO)