logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se FS BiH: Trening "zmajeva" 1. juna otvoren za navijače!

Oglasio se FS BiH: Trening "zmajeva" 1. juna otvoren za navijače!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Iz bh. kuće fudbala pozvali su navijače da prisustvuju treningu.

Trening reprezentacije BiH 1. juna otvoren za navijače Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH će u petak (29. maj) na stadionu Koševo, sa početkom u 20.30 časova, odmjeriti snage sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Biće to posljednja provjera za "zmajeve" prije odlaska na Mundijal, tokom kojeg će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa jedinom od domaćina Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

Izabranici Sergeja Barbareza se već nekoliko dana u Sarajevu pripremaju za izazove koji ih čekaju na predstojećoj planetarnoj smotri, a iz bh. kuće fudbala danas je saopšteno da će prvog junskog dana trening na Grbavici, sa početkom u 10.00 časova, biti otvoren za sve navijače koji budu željeli a isprate reprezentativce u Sjevernu Ameriku.

"Ovaj trening će biti otvoren za javnost, a svi navijači koji žele pružiti podršku našim reprezentativcima pred predstojeće utakmice su dobrodošli da prisustvuju i uživo isprate pripreme izabranika selektora Sergeja Barbareza.

Pozivamo sve simpatizere reprezentacije da dođu na Grbavicu, da izbliza osjete atmosferu u timu i doprinesu pozitivnom ambijentu koji je izuzetno važan uoči izazova koji slijede.

Za posjetioce će biti otvorena istočna tribina stadiona", rečeno je iz FS BiH.

Inače, prije prve utakmice na prvenstvu svijeta (12. juna u Torontu protiv Kanade, op.a.), BiH će odigrati još jedan kontrolni meč. Šestog juna će u Sent Luisu izaći na megdan selekciji Paname.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajevi BiH Mundijal 2026 fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC