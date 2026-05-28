Oglasio se FS BiH: Trening "zmajeva" 1. juna otvoren za navijače!

Iz bh. kuće fudbala pozvali su navijače da prisustvuju treningu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH će u petak (29. maj) na stadionu Koševo, sa početkom u 20.30 časova, odmjeriti snage sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Biće to posljednja provjera za "zmajeve" prije odlaska na Mundijal, tokom kojeg će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa jedinom od domaćina Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

Izabranici Sergeja Barbareza se već nekoliko dana u Sarajevu pripremaju za izazove koji ih čekaju na predstojećoj planetarnoj smotri, a iz bh. kuće fudbala danas je saopšteno da će prvog junskog dana trening na Grbavici, sa početkom u 10.00 časova, biti otvoren za sve navijače koji budu željeli a isprate reprezentativce u Sjevernu Ameriku.

"Ovaj trening će biti otvoren za javnost, a svi navijači koji žele pružiti podršku našim reprezentativcima pred predstojeće utakmice su dobrodošli da prisustvuju i uživo isprate pripreme izabranika selektora Sergeja Barbareza.

Pozivamo sve simpatizere reprezentacije da dođu na Grbavicu, da izbliza osjete atmosferu u timu i doprinesu pozitivnom ambijentu koji je izuzetno važan uoči izazova koji slijede.

Za posjetioce će biti otvorena istočna tribina stadiona", rečeno je iz FS BiH.

Inače, prije prve utakmice na prvenstvu svijeta (12. juna u Torontu protiv Kanade, op.a.), BiH će odigrati još jedan kontrolni meč. Šestog juna će u Sent Luisu izaći na megdan selekciji Paname.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!