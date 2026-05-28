Serena Vilijams se vraća tenisu u 45. godini: Amerikanka tražila specijalnu pozivnicu za prestižni turnir

Autor Dragan Šutvić
Serena Vilijams ne želi još da kaže "zbogom" tenisu.

Legendarna teniserka Serena Vilijams spremna je za novi povratak na teren. Vlasnica 23 velika trofeja će se takmičiti na prestižnom turniru u Kvinsu koji startuje 8. juna.

To je otkriveno u podkastu "Serviranje" kod Endija Rodika koji je objavio da će Vilijamsova tražiti vajld-kard u dublu zajedno sa Viktorijom Mboko.

U pitanju je 19-godišnja Kanađanka koja je deveta na rang listi u singlu. Prestižni turnir u Kvinsu počinje 8. juna, dan nakon završetka Rolan Garosa i označava početak sezone na travi.

Bilo je dosta spekulacija o mogućem povratku Vilijamsove, a sve su podgrijale informacije da Serena već mjesecima trenira na Floridi. Ona je radila sa Alisijom Parks, 79. teniserkom svijeta, koja je u martu objavila video snimak na kojem se vidi kako sparinguju. Očigledno da Ameriknka nije htjela da rizikuje sa ranim najavama, već je sačekala da se pripremi za povratak na veliku scenu.

Vilijamsova se nije takmičila od US Opena 2022. godine i svima je jasno da ne želi još uvijek da kaže konačno "zbogom" tenisu.

Serena Vlijams u svom vlasništvu ima brojne rekorde i sasvim zasluženo je u GOAT trci. Pored 23 velike titule, ona je teniserka sa navećim brojem nedjelja na čelu WTA, pet puta je sezonu završavala kao broj jedan i ima osvojene 73 titule u ženskoj singl konkurenciji.

