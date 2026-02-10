Serena Vilijams se vraća u 45. mršavija nego ikad: Izgubila 15 kilograma, sada svi znaju kako

Slavna teniserka Serena Vilijams definitivno se vraća tenisu, a već je u centru pažnje zbog reklamiranja

Serena Vilijams (44) je najbolja teniserka svih vremena, osvojila je čak 23 grend slem trofeja i čini se da ne želi da stane - najavljen je njen povratak na teren. Međutim, Amerikanka koja je pisala istoriju i koja je trenutno u centru zbivanja nije glavna tema zbog toga što će u 45. godini ponovo zaigrati tenis, već se navijači mnogo više bave njenim fizičkim izgledom.

Istina je da Serena Vilijams izgleda drugačije nego što je pamtimo.

Serena se penzionisala 2022. sa rekordne 23 grend slem titule, a poslije bogate karijere nekad prva teniserka svijeta posvetila se drugačijem životu - suprugu i ćerkama od osam i dvije godine. Čini se da joj tenis i dalje teče venama, pa će zato biti malo iznenađenih zbog njene odluke da opet igra. Isto tako, fotografije iz teretane pokazuju da će to, bar izgledom, biti drugačija igračica od dominantne teniske sile iz Palm Bič Gardensa kakvu je pamtimo.

U osvit njenog povratka, postaje očigledna činjenica da Serena fizički izgled nije dotjerala samo napornim radom u tereni, već i lijekom koji reklamira, a koji proizvod farmaceutska kuća u kojoj njen muž ima ulogu u rukovodećim tijelima.

Serena je "na tapetu" zbog reklame emitovane tokom Superbolua u noći između nedjelje i ponedjeljka, kada je pred čitavom američkom nacijom na TV-u sebi ubrizgala "RO". Riječ je o takozvanom GLP-1 leku za mršavljenje koji je sve popularniji u SAD, a koji se inače koristi za dijabetes tipa 2 i sigurno ste u posljednjih nekoliko godina slušali o čuvenom "ozempikovanju". Široj javnosti se, očekivao, nije dopala agresivna kampanja i način na koji se Vilijams promoviše gubitak kilograma na krajnje kontroverzni način, lijekom za dijabetes.

Kako je izgledala Serena Vilijams, a kako sada izgleda?

Serena Vilijams je za vrlo kratko vrijeme promijenila fizički izgled i smršala. Kao da je čekala kraj karijere da se "istanji" i da drastično skine kilograme.

"Dok sam se profesionalno bavila sportom, nikad nisam mogla da se vratim tamo gdje je trebalo, a što je važno za moje zdravlje, za moju zdravu težinu, bez obzira na to šta sam radila", rekla je Vilijams u avgustu 2025.

Pogledajte kako je izgledala Serena Vilijams prije korišćenja leka:

Serena je kao argument za gubitak kilograma iznijela ovu tvrdnju: "Dešavalo se da smršam mnogo kilograma, a onda samo stanem. Bez obzira na sve što sam radila, nisam mogla da spustim težinu ispod određene kilaže", rekla je Amerikanka.

Početkom ove 2026. godine otkrila je kakav je put prošla i zašto je odlučila da koristi lijek za mršavljenje. Razlog tome, prema njenim riječima, bilo je to da poslije prvog porođaja nije mogla da izgleda kako je htjela.

Pogledajte kako sada izgleda Serena Vilijams:

"Ponekad, bez obzira na to šta radiš, koliko koraka pređeš, koliko kilometara pretrčiš, jednostavno ne možeš da pređeš tu prepreku. Znam to iz ličnog iskustva. Kao žena, kako starim, definitivno nisam mogla da pređem tu prepreku", rekla je Vilijams za NBC.

"Postojao je rizik od srčanih oboljenja, a to nisam znala. To je zastrašujuće, ujedno je to stvar koja ubija Amerikance, na prvom mjestu je. Mogla sam samo da budem dio statistike", dodale je legendarna teniserka.

Koliko kilograma je Serena Vilijams smršala?

Na fotografijama bivše prve igračice svijeta razlika je očigledna. Kako svjetski mediji prenose, teniserka visoka 175 centimetara izgubila je oko 15 kilograma u protekloj godini. Ujedno, Amerikanka je otkrila i da joj je nivo holesterola za 30 odsto niži nego kad je profesionalno igrala tenis.

Međutim, izjave teniserke od prije nekoliko godina i hvaljenje trenutnim rezultatima se potiru - što je takođe našlo na osudu navijača. S obzirom na to da je 2023. objavila fotografiju na kojoj je konstatovala da joj savršeno odgovaraju tijelo i obline koje ima.

Šta je GLP-a?

Lijekovi poznati kao GLP-1 koriste se za mršavljenje. Oznaka GLP-1 znači glukagon-slični peptid-1 i funkcioniše tako što imitira hormon apetita, pomažući ljudima da izgube težinu. Na tržištu postoji nekoliko ovih lijekova, među kojima su Ozempik i Mounjaro.

Lijek koji je koristila Serena Vilijams je RO, u koji je investirao i njen suprug Aleksis Ohanijan. Prema objašnjenju Harvard medicinske škole, GLP-1 djeluje: "Kada jedemo, digestivni sistem razlaže ugljene hidrate na jednostavne šećere koji ulaze u krvotok. GLP-1 stimuliše pankreas da otpusti insulin, a insulin pomaže da se glukoza iz krvi prenese u ćelije, gdje služi kao energija i hranljivi materijal za organizam."

Šta su rekli navijači?

Komentari na račun Serene Vilijams nisu bili pozitivni:

"Koliko te plaćaju za ovo? Da li ona sebe vidi kako nezdravo izgleda? Šta fali staroj dobroj Sereni Vilijams koja nije za to marila? Da li je moguće da sportista reklamira ovakvu drogu?", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.