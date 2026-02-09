Jedna od najboljih teniserki svih vremena Serena Vilijams vraća se na teren

Izvor: Profimedia

Jedna od najboljih teniserki svih vremena Serena Vilijams (44), napravila je važan korak ka povratku u profesionalni tenis, piše novinar Ben Rotenberg. Nakon što smo vidjeli Venus Vilijams na terenu i to baš protiv Olge Danilović, postoji šansa da uskoro se i nekada prva teniserka svijeta i osvajačica 23 grend slem titiule ponovo vrati "bijelom" sportu.

Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA) potvrdila je da će Vilijams 22. februara završiti obavezni šestomjesečni period praćenja u antidoping programu, nakon čega više neće biti registrovana kao penzionisana igračica. To znači da bi Serena mogla da se vrati na teren već početkom marta na turniru u Indijan Velsu, dok se kao realne opcije za njen nastup pominju i Majami, Madrid, Rim, Rolan Garos i Vimbldon.

Vidi opis Veliki povratak Serene Vilijams: Poznat tačan datum kad će legendarna teniserka smjeti na teren Američka teniserka Serena Vilijams. Američka teniserka Serena Vilijams Američka teniserka Serena Vilijams. Američka teniserka Serena Vilijams. Američka teniserka Serena Vilijams. Američka teniserka Serena Vilijams. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Leandro Chemalle / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MARIO ARMAS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Vilijams, koja ima 44 godine, biće spremna da nastupa u singlu, dublu i mješovitom dublu, a njen mogući povratak izaziva veliko interesovanje u teniskom svijetu. Posebno jer je Amerikanka dospjela u oči javnosti nakon reklame koja se emotivala tokom pauze na Superboulu. U pitanju je preparat za mršavljenje, pa je fizički izgled legendarne teniserke možda i zanimljiviji navijačima od same pomisli da će je ponovo vidjeti na terenu.

Podsjećamo, Serena je još u avgustu prošle godine podnijela zahtjev za reaktivaciju, razmišljajući o nastupu na US openu, ali zbog ranijeg povlačenja iz antidoping programa tada nije bila u mogućnosti da se takmiči.