logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ženo, nemaš trunku poštovanja": Serena ukrala najvažniji dan života Marije Šarapove

"Ženo, nemaš trunku poštovanja": Serena ukrala najvažniji dan života Marije Šarapove

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Marija Šarapova primljena je u "Kuću slavnih", a Serena Vilijams odlučila je da ona bude u fokusu javnosti tog dana. Bez ukusa, kažu navijači.

Marija Šarapova u Kući slavnih, Serena Vilijams držala govor Izvor: Joe Buglewicz / Getty images / Profimedia

Marija Šarapova zvanično je primljena u tenisku "Kuću slavnih", što se može reći da je san svakog tenisera i teniserke. Na njen možda najvažniji dan u životu, organizatori su prvo odlučili da joj nagradu uruči najveća rivalka Serena Vilijams, sa kojom je izgladila odnose u "penziji", ali koja je odlučila da čitav događaj pretvori da "bude o njoj".

Tako je Serena Vilijams držala neuobičajeno dugačak govor za nekoga čiji je zadatak da samo preda nagradu, tako da je zapravo Marija Šarapova i ovoga puta bila u drugom planu. 

"Znam da sam vjerovatno posljednja osoba koju biste očekivali da vidite ovdje večeras... Iskreno, prije nekoliko godina, vjerovatno bih i sama rekla isto", rekla je Serena Vilijams uz opasku da ju je baš Marija Šarapova pozvala da održi govor za Kuću slavnih, ali teško da je Ruskinja mogla da pretpostavi da će "ukrasti šou".


"Marija Šarapova i ja smo nekada bile najveće rivalke i bile smo različite. Svijetu je izgledalo kao da smo udaljene miljama i miljama. Ali, istina je da nismo bile. Željele smo potpuno istu stvar, u potpuno isto vrijeme: da budemo najbolje. To je činilo naše rivalstvo tako uzbudljivim i tako legendarnim", navela je Serena Vilijams koja je stigla i da "pecne" Mariju Šarapovu za poraze protiv nje, a nije ih bilo malo.


Ukupno, od 22 meča Serena Vilijams je dobila 20, između ostalog i onaj za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, na koji je, bez razloga jer je ovo bilo veče Marije Šarapove - odlučila da podsjeti.


Na kraju su se njih dvije i srdačno pozdravile, bilo je tu i suza kada je Marija Šarapova držala govor, međutim navijačima Ruskinje zasmetalo je što se Serena Vilijams ovako ponašala. Između ostalog, na društvenim mrežama mnogi su komentarisali da je ipak morala da "pokaže malo poštovanja" prema njoj u datom momentu.


U međuvremenu, oglasio se i Novak Đoković koji je čestitao "lijepoj Maši" na ovom uspjehu, kao i braći Brajan - najboljim dublašima svih vremena - pošto nije mogao da prisustvuje događaju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marija Šarapova Serena Vilijams Tenis teniserke Kuća slavnih

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC