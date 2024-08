Novak Đoković potpisao je ugovor sa poznatom švajcarkom kompanijom, za koju će obavljati istu ulogu kao i bivša ruska teniserka, Marija Šarapova.

Izvor: MN Press/mariasharapova/Instagram

Novak Đoković potpisao je ugovor sa kompanijom "Aman", koja se bavi luksuznim ugostiteljstvom. Zajedno sa bivšom teniserkom Marijom Šarapovom, najveći teniser svih vremena će u narednim godinama promovisati luksuzne smještaje te švajcarske kompanije širom svijeta.

"U saradnji majstorstava, Aman želi dobrodošlicu teniskoj legendi, Novaku Đokoviću, svom prvom globalnom velnes ambasadoru. U skladu sa Amanovom velnes filozofijom i sa sviješću o dugotrajnosti koji mu leži u srcu, Novak Đoković je sportista kome su otpornost i prilagodljivost omogućili da duže od decenije ostane na sportskom vrhuncu duže od deceniju. Ovo partnerstvo će rasti i razvijati se iz godine u godinu, sa planovima koji se tiču čitavog Amana", saopštila je kompanija.

Aman je 1988. osnovao indonežanski hotelijer Adrian Zecha i prodao je svoje dionice u kompaniji 1992. godine. Kao izvršni direktor i vlasnik sada se navodi Rus Vladislav Doronin, koji je preuzeo kompaniju 2014. Prethodnih godina Aman je sklopio saradnju sa Šarapovom, koja nosi istu titulu kao Novak od ove godine.

Novak Đoković je prije mjesec dana provodio vrijeme u Kotoru sa Šarapovom i možda je baš tom prilikom bilo razgovora o njegovom ulasku u kompaniju sa kojom će ubuduće oboje sarađivati.

Pogledajte kako sada izgleda Marija Šarapova.

Vidi opis Novak odabrao šta će poslije tenisa - isto što i Marija Šarapova! Uslikali ih zajedno, a sada je isplivalo sve Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printscreen/mariasharapova Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/mariasharapova Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/mariasharapova Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/printscreen/mariasharapova Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/mariasharapova Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/mariasharapova Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram/printscreen/mariasharapova Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/mariasharapova Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/printscreen/mariasharapova Br. slika: 9 9 / 9 AD

Potvrdu ove saradnje ozvaničio je i Novak Đoković na svom Instagram nalogu, a specijalizovani teniski protali vidjeli su u ovom Noletovom gestu njegovu pripremu za život poslije tenisa, mada je izvjesno da će proći godine i godine do povlačenja najvećeg ikad. A, kada god se to dogodi, Nole će biti apsolutno spreman za to.

Đoković će u međuvremenu do tada i dalje osvajati trofeje, a trenutno se na US openu bori za svoj 25. grend slem pehar. I navijačima u Srbiji se neće svidjeti posljednja odluka organizatora u Novaku.