Grčka ima legende - Milana Malatrasa i Petrosa Kinisa: Odabrali da igraju za Srbiju, baš kao i Tristan

Grčka je izgubila bitku za Tristana Vukčevića, a to nije prvi put da Grci pokušavaju da imaju Srbe u svom timu. Do sada im je uspjelo dva puta, mada djeluje da je Srbija tu u debelom "plusu".

Tristan Vukčević se odlučio da igra za selekciju Srbije i našao se na širem spisku kandidata za Eurobasket. Tako je Srbija dobila još jednog igrača u borbi sa Grcima, a zapravo je takvih slučajeva mnogo.

Možda niste znali, ali za srpski nacionalni tim su do sada igrali Milionas Konstantinidis, Petros Kinis, Milan Malatras, Markos Latsis, Marinos Raitsevits, kao i Tristanov otac Dušan Vukčević - Tsalikis!

O čemu se radi? Zapravo je Grčka devedesetih, da bi omogućila da najtalentovaniji srpski košarkaši pređu u grčke klubove, igračima davala grčka imena i grčke papire. Probali su da ih ubijede i da igraju za reprezentaciu Grčke, ali na kraju niko nije obukao dres Grčke.

Ko se opredijelio za Grčku?

Imali smo primjer Vladimira Jankovića, sina legendarnog košarkaša Crvene zvezde Slobodana Jankovića koji je osvojio četiri medalje sa velikih takmičenja sa juniortima Grčke, ali on je rođen u Grčkoj i veći dio karijere je proveo tamo. Takođe je za Grčku nastupao Dušan Šakota, sin Dragana Šakote.

Sada ostaje da vidimo za šta će se odlučiti Andrej Stojaković - za Peđinu Srbiju ili majčinu Grčku? MI se nadamo da će naslijediti oca u dresu "orlova".

Kako su Srbi dobili grčka imena?

Milan Gurović

"Zaboravio sam da imam to prezime. Šatro zaboravio. Nije me dugo neko tako zvao. Nadenuli su mi to prezime u Grčkoj, nisam mogao da biram. Jarić je Lacis, njegov 'ćale' je bio brodovlasnik, moj je držao bilijar klub. Bukvalno smo imali roditelje, nađu tamo nekog i dobiješ 'ćaleta'", rekao je Milan Gurović kada mu je Mile Ilić u podkastu "Jao Mile" pomenuo njegovo ime Milan Malatras.

Ko su Srbi sa grčkim imenima?

Petros Kinis je Predrag Stojaković, Milionas Konstatinidis je Dragan Tarlać, Markos Latsis je Marko Jarić, a Slobodan Subotić iz Herceg Novog je Lefteris Suputis. Radoslav Nesterović dobio je ime Radoslav Makris, a Vladimir Petrović - Vlantimirt Sertgiou. Ocu Tristana Vukćevića Dušanu dodali su samo prezime Tsalikis na njegovo, a novi sportski direktor Crvene zvezde je Milan Tomić-Janakopulos. MIlan Malatras je zapravo Gurović, a Dušan Jelić je dobio prezime Kostopulos. Nekadašnji krilni centar Crvene zvezde MIroslav Raičević je Miroslav Marinos Raitsevits.