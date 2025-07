Zašto Pešić nije zvao Pokuševskog, Đurišića i Plavšića? Selektor otkrio koga čeka operacija i šta su problemi

Svetislav Pešić otkrio zašto Plavšić, Đurišić i Pokuševski nisu na spisku kandidata za Eurobasket 2025.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić objavio se spisak od 17 igrača koji će konkurisati za Evropsko prvenstvo. Iako se spekulisalo da će Andrej Pokuševski i Nikola Đurišić dobiti poziv, to se nije dogodilo.

Iskusni stručnjak je u intervjuu za "Sportklub" pojasnio razloge ove odluke.

"Pokuševski je u takvom stanju da mu treba oporavak. Ima problema sa ramenom. Da li će ići na operaciju ili će se liječiti, to sad ne znamo. Uglavnom, bilo bi dobro da je i on išao”, rekao je Pešić.

Kaže da je Đurišiću potreban odmor i da na njega računaju u budućim izazovima.

"Đurišić je isto budućnost srpske košarke. Bilo je razmišljanje da i njega uključimo, ali na toj poziciji imamo dosta iskusnih igrača. Neka se sada malo odmori od svega. Čitavu godinu je proveo u Americi. On je odličan dečko, vrijedan, uspio je da se probije i poslije svih problema koji su ga zadesili, potpisao je ugovor u Atlanti", objasnio je 75-godišnji stručnjak.

Centar Crvene zvezde Uroš Plavšić je bio dio olimpijskog tima koji je osvojio bronzanu medalju, ali ovog puta nije dobio poziv.

"Nisam zvao Uroša Plavšića. Njega ću pozvati ovih dana. On se u međuvremenu oženio i vratio se tamo gdje mu je mjesto, to je Crvena zvezda. Mislim da će on biti naš kandidat za reprezentaciju”, pojasnio je Pešić.

Ko je na spisku?

Osim 11 igrača iz Pariza, tu su Alen Smailagić, Uroš Trifunović, Tristan Vukčević, Balša Koprivica i Stefan Jović.

Kompletan spisak: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Uroš Trifunović, Nikola Topić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević, Balša Koprivica i Alen Smailagić.