"Sjedam u auto, a za volanom Bastijan Švajnštajger": Pešić tražio skrivenu kameru!

Bastijan Švajnštajger duže od decenije je blizak sa porodicom Pešić i to prijateljstvo nosi niz anegdota. Upoznali su ga sa Anom Ivanović, u majici sa "Karijevim" likom je postao prvak svijeta, a evo kako je upoznao Marka Pešića.

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera ovog jula je ozvaničen i formalizovan, čime je završen njihov 11-godišnji emotivni odnos u kojem su dobili trojicu sinova. Ljubitelji sporta u Srbiji i Njemačkoj pratili su od početka njihove ljubavi sve što je bilo javno dostupno, a jedan od interesantnijih momenata otkrio je svojevremeno selektor Srbije Svetislav Pešić.

Upravo je Ivana Jagla, ćerka jednog od najvećih srpskih i evropskih trenera, upoznala Anu i Bastijana 2014, kada je Nijemac bio šampion svijeta, a Srpkinja i dalje aktivna teniserka, grend slem šampionka,.

"Moj prijatelj Bastijan Švajnštajger i Ana Ivanović su u emotivnoj vezi, upoznala ih je moja ćerka Ivana. Neka se djeca vole i drže za ruke", rekao je Pešić 2015. godine "Bildu".

U tom periodu, popularni "Kari" bio je trener Bajerna (2012-2016), u kojem je njegov sin Marko bio visoki funkcioner. U okviru sportske porodice tog kolektiva Pešić je sretao i tadašnjeg trenera fudbalera Pepa Gvardiolu i nije bila rijetkost i da se sastaje i sa Švajnštajgerom.

Uostalom, Bastijan je baš u majici sa Pešićevim likom postao šampion svijeta.

"Lauft!"

Njemački golman Roman Vajdenfeler objavio je na društvenim mrežama u ljeto 2014. fotografiju na kojoj se vidi kako reprezentacija odlazi na Mundijal u Brazilu, koji je i osvojila. Na toj fotografiji Švajnštajger je nosio majicu sa Pešićevim likom i porukom "Lauft", što može da se prevede i kao "Ide" ili "Sve super".

Švajnštajger nije slučajno obukao tu majicu.

"Gospodin Pešić je uvijek tu za nas, od jutra do mraka. Ne samo kada su u pitanju mečevi, već i kada pričamo o treningu. Uvijek insistira da svi oko njega napreduju, a kada doživiš poraz, onda te podsjeća da te čeka novi meč, u kojem možeš da pobijediš. Razmišlja pozitivno i mi fudbaleri iz Minhena nosili smo majicu sa njegovim likom i u njoj otišli u Brazil, gdje smo postali šampioni", govorio je Bastijan Švajnštajger o Pešiću.

"Kari" je tih godina u Minhenu učio Bastijana da igra košarku.

"Za tu majicu u kojima su otišli na Svjetsko prvenstvo je zaslužan bio Švajnštajger. Osvojili smo prvenstvo Njemačke, a oni su se pripremali za Svjetsko prvenstvo i čim se završi trening on sjeda u kola i dolazi u dvoranu, gdje sam završio trening i onda ga treniram. Ima talenta, stvarno je dobar, najozbiljnije. Trenirao sam ga dribling, polaganje, šut, penale... Sportista je, na kraju je i oženio sportistkinju, našu Anu Ivanović, pa nam je zet", govorio je Pešić u intervjuu za Radio-televiziju Srbije.

Basti vozio Pešićevog sina po Minhenu

Pešićev sin Marko (48) nikad nije zaboravio scenu kada se tek doselio u Minhen 2011. godine i priključio Bajern, u kojem je deceniju i po na važnim funkcijama.

"Kada pričamo o profesionalnom sportu, onda ga posmatramo kao biznis, ali okruženje u Minhenu je definitivno posebno. Kada sam došao u Bajern, tražio sam stan. Jednog dana mi je neko pozvonio na vrata i bio je to Štefen Haman (njegov bivši saigrač iz reprezentacije Njemačke). Stajao je pred vratima i rekao mi: 'Siđi, došao sam sa drugom, pomoći ćemo ti da nađeš stan odmah!" Sišao sam do njegovog automobila, a Bastijan Švajnštajger je sjedio za volanom! Nisam ga u tom periodu ni poznavao, ali mi je objasnio da mu je Štefen objasnio da tražim stan i htio je da mi pomogne. Tri sata smo se vozili po Minhenu, Švabingu, Gartnerplacu, svuda... I sve vreme sam pomišljao: 'Gdje je ovdje skrivena kamera? Ovo je Švajnštajger!' Potom sam shvatio da je to kultura Bajerna i zaključio sam - ako Švajnštajger postavlja primjer, onda moram i ja. Igrači to pamte", govorio je Marko Pešić o vožnji sa Bastijanom koju nikad nije zaboravio.

Bastijan često dolazio u Beograd

Prethodnih godina, Beograd je bio jedna od Aninih i Bastijanovih porodičnih baza, o čemu je Ivanovićeva govorila i javno. Njen bivši suprug često je posjećivao utakmice Partizana u košarci i uživao je u ambijentu kada god bi sjeo kraj terena.

"Iskreno, Basti toliko voli da dođe u Beograd i uživa ovdje. Išao je na padel sa mojim bratom i nekad mi se čini da više uživa u Beogradu nego ja, jer sam ja uvijek na sto strana, a on uvijek nađe vrijeme da popije kaficu, ode na padel, golf, na utakmicu, ali sve u svoje vrijeme. Ima ovdje i prijatelje, uvijek to lijepo organizuje. Stvarno o Beogradu priča sve najbolje, mnogo voli naš mentalitet, kafane, muziku...", govorila je Ana Ivanović

Bastijan Švajnštajger uživao je u Beogradu i šetajući centrom grada, Kalemegdanom...