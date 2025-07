"Od nas se očekuju zlatne medalje, u najjačoj smo grupi": Kari Pešić objasnio kako je izabrao igrače za Eurobasket

12 : 38 Konferencija je završena Konferencija za medije je završena.

12 : 38 Sunturlić: Očekuje nas spektakl sa Slovenijom Medijima se obratio i Filip Sunturlić. "Hvala svima koji pomažu da sve funkcioniše. Što se tiče meča sa Slovenijom koji se igra 21. avgusta, pustićemo karte u prodaju. Očekuje nas spektakl. Od sutra puštamo karte u prodaju, obavijestićemo vas sve o samom meču i onome što će moći da se vidi tamo. Idemo korak po korak. Dobili ste plan priprema. Još jednom da vam se zahvalim i da zatražim da budete uz nas sve vrijeme, da nas podržavate i afirmativno prenosite poruke o košarci. Uspjeli smo, ne samo da postignemo par važnih dogovora sa RTS-om, vidjeli ste da se i juniorski turnir prenosi tamo, sve mečeve Srbije i završnica turnira. U tom dogovoru koji smo napravili je i dogovoreno da se prenose oba turnira i na Kipru i u Minhenu. Utakmicu sa Slovenijom prenosiće Arena sport. Obezbijedili smo sve da svi oni koji uživaju u košarci uživaju i da gledaju mečeve koje budemo igrali."

12 : 30 Pešić o spisku "Generalno, gledali smo kako da stignemo do ciljeva. Mi smo zaduženi i bavimo se vrhunskim sportom. Od nas se očekuju pobjede i zlatne medalje, kao najmanji cilj te zlatne medalje. Ovo je tim sa ogromnim iskustvom prije svega. Sa znanjem i individualnim i timskim. Pozvali smo i neke koji do sada nisu bili u tom kontinuitetu na velikim takmičenjima. Evropsko prvenstvo slijedi, ali se tu ne završava košarka u Srbiji, već da će biti još bolja kada je u pitanju reprezentativni dio. To su momci koji su novi. Nema novih, bili su u našim programima. Vidjećemo, neka se bore. Svaki dan je novi izazov. Da se ekipa poveže, da se napravi sportska veza i povezanost, da ti momci koji nemaju toliko prilike da budu na pripremama, da mogu da vide kako je biti i provesti ljeto kada treniraš sa najboljima i kako je igrati tog ljeta protiv najboljih na svijetu.

12 : 29 Bogdan: Kada podijeliš, gubi vrijednost Na pitanje o vizuelizaciji je odgovorio Bogdan. "Kada podijeliš to sa nekim gubi vrijednost. Te najveće stvari nastaju iz te neke tišine i iz tog nekog mira. To zadržavamo za nas."

12 : 29 Pešić: Ja ne vjerujem u motivaciju Koliko vizuelizacija pomaže? To je nešto što Đoković radi, da li zamišljate vi tako nešto? "Slušaj, u sportu ako želiš da napreduješ kao igrač, moraš da posmatraš sve oko sebe i da pomalo kraduckaš dobre stvari od nekoga od koga misliš da možeš da naučiš. To je neka vizuelizacija. Vizija neka. Ja lično koristim ovo pitanje, pa ti ne odgovaram direktno, jer neće doći to pitanje. Ja lično ne vjerujem u motivaciju, mislim da je motivacija precijenjena riječ. Važna je samo dnevna motivacija za dolazak do cilja. Ovo što je Bogdan rekao, nismo se dogovarali, pa kraduckamo neka iskustva. U vrhunskom sportu da bi postigao i ostvario ciljeve najvažnija je disciplina i odgovornost. Ako to imaš, pod pretpostavkom da si talenat i da si samo dovoljno inteligentan sportski i privatno, sigurno ćeš da postigneš uspjeh. Iz svog iskustva znam, da smo mi Srbi imali toliko talenata koji nisu bili disciplinovani dovoljno i nisu preuzimali odgovornost za sebe i ekipu. To se odnosi na cijelu ekipu, ne samo na mene. Imam potrebu to da kažem. Da se do cilja u sportu ne postiže tako što postaviš cilj. Nego da se ti ciljevi moraju osvježavati i da te motivacija tjera da daš maksimum, ali bez sopstvene discipline i odgovornosti prema sebi i drugima, teško je da budeš bolji. Nije ovo trenerska klinika, samo da vam se javim.

12 : 24 Pešić: Da ostanemo do kraja Koliko može da pomogne to što smo stalno u Rigi i ne selimo se tokom prvenstva? "Teško je sada da se sa ovog mjesta i danas nešto tu kaže. Treba da dođemo u Rigu, da vidimo gdje smo smješteni, hotel, dvorana. Koliko je dobro, koliko nije, teško mi je da kažem da li je to neka prednost ili nije. Vidjećemo. Važno je da ostanemo do kraja ako je ikako moguće."

12 : 23 Milutinov: Jedva sam čekao "Jedva sam čekao da se okupimo, mislim da je svim igračima posebno prvenstvo, mislim da nam svima fali ta jedna medalja, daćemo svi od sebe da dođemo do onoga što nam svima nedostaje."

12 : 23 Jović: Za mene je reprezentacija nešto što iščekujem Koliko ste se uželjeli jedni drugih? "Cijela ova grupa koja je tu je ona koja je tu u nekoj vezi, u smislu poruka, video poziva i svega ostalog. Zdrava priča, zdrava grupa. Lijepo je vidjeti nove momke koji će nas predtavljati kada odemo u penziju. Uživam kada sam ovdje, za mene je reprezentacija nešto što iščekujem poslije sezone.

12 : 22 Bogdanović: Treba vremena Bogdane, da li se prilagođavaš na evropsku košarku poslije NBA? "Dosta nam selektor pomaže, prilagođava se svima nama i to nam olakšava. Svaka godina je neki novi početak, ima sitnih problema koji se rješavaju usput, sve je to dio procesa. Svake godine je neka nova priča, postoji period adaptacije, na igru, pravila, na pravila. Kada uđeš u igru, pravila, kada se vratiš iz Amerike, treba vremena. Osjećamo se kao da nije prošlo ni dva-tri mjeseca, to je moj neki osjećaj, ali nema nekog visokog letenja trenutno. Tek smo na početku. Novo je prvenstvo. Idemo ispočetka. Pripreme, pa da krene.

12 : 22 Bogdan: Mi osjećamo pritisak od početka "Mi osjećamo pritisak od kada smo krenuli da se bavimo košarkom. Slažem se da imamo neke timske i lične ciljeve, želimo da osvojimo prvenstvo. Znamo da to nije zagarantovano nekim prethodnim uspjesima, kao što selektor kaže, to je rad, disciplina, posvećenost, zdravlje i malo sreće.

12 : 22 Jović: Ovo je moj poslednji ples U Manili ste pričali da je Joviću to posljednji ples, ali Stefan je tu. "Da, bila je to interna šala da će da bude posljednji ples. Poslije svih privatnih stvari koje sam imao prošlog ljeta i zbog čega nisam bio u timu i uz priču sa selektorom i Bogdanom da ova godina bude taj posljednji ples. Presrećan sam što ćemo biti tu i jedva čekam da krenemo.", kazao je Stefan. "Pratimo trendove, vidimo da se vraćaju neki igrači iz penzije, imamo i taj momenat", dodao je Bogdanović.

12 : 21 Ovo je plan "Imaćemo dvije utakmice protiv Poljske i Bosne i Hercegovine, pa turnir na Kipru, pa turnir u Minhenu gdje će biti Turska i Češka iz naše grupe u Rigi. Imamo onda meč sa Slovenijom 21. avgusta, pa idemo u Rigu 25. avgusta. Završili smo posljednje pripreme, igrači su bili na ljekarskim pregledima, ispitivanjima, testovima. Imamo i možemo da vidimo u kakvom su stanju. Individualno su radili. Nadamo se da ćemo, kada počnemo, da se nećemo sudarati glavama, nego da dajemo maksimum, jer imamo samo 28 dana priprema, ali nije to samo za nas, nego i za sve druge. I naši protivnici su krenuli, neki 10, neki 20. ali bez NBA igrača, mi počinjemo danas i očekujemo da rastemo iz dana u dan."

12 : 20 "Naša grupa je najjača" "Naša grupa je najjača grupa ili jedna od najjačih. Tu je domaćin Letonija, mi smo jedina ekipa od ekipa koja spada među favorite da igra jednu od najvažnijih utakmica baš protiv domaćina, tako da to neće biti baš onako kao što se ovi javljaju i dijele ciljeve. Nije tako kao što izgleda kada se gleda površinski. Kada se uđe u dubini... Naš zadatak je da pogledamo u dubinu, da vidimo gdje se nalazimo. Tu je Turska u našoj grupi, kadndidat za medalju i to veoma ozbiljan. Igrali smo sa njima, znamo kako smo prolazili sa Turcima. Želim da kažem da nas očekuje jedno, ne bih govorio kao što se to obično kaže, ovo će biti najjači turnir svih vremena. Neću to da kažem, već da kažem da će biti turnir koji će iziskivati svaki dan jedan novi izazov, novi protivnici, različiti rivali, tako da za nas koji smo ovde prisutni i ovi koji nam se priključuju, mi znamo da imamo samo jedan cilj - a to je da dobro radimo i da uradimo sve ono što od nas zavisi. Da budemo srećni što smo u reprezentaciji, da napravimo dobru atmosferu i da dobro radimo. Iz toga će da izađe ono što želimo i planiramo, a to je da svaki dan napravimo korak prema ciljevima koji nas očekuju na početku na prvoj utakmici u Rigi.

12 : 20 Pešić: Šteta što nemamo EP na svake dvije godine "Drago mi je da vas vidim u ovolikom broju. Nenad je rekao ono što sam ja mislio da kažem uz dodatak da je predstojeće Evropsko prvenstvo takvo da se razlikuje u odnosu na SP i OI, razlikuje se u smislu toga što je EP, ne samo ovo nego i prethodno, ipak najjače takmičenje i prava je šteta što nemamo svake dvije godine EP. Kada se sve oduzme, poslije NBA najbolja košarka u Evropi. U čemu je razlika između Manile i Pariza? Imamo veći broj timova koji će se boriti za medalje. Vjerovatno negde 8-9, možda i 10 ekipa. Na Svjetskom prvenstvu su dvije najbolje ekipe podijelile prvo i drugo mjesto Njemačka i Srbija, u Parizu su tri evropske bile među četiri. Dolaze neke evropske ekipe, koje su teške, da bi otišao na OI moraš da prođeš EP, moraš za OI da prođeš SP, imaš sistem kvalifikacija za EP koji izbacuje najbolje, neke ekipe se nisu kvalifikovale zbog takvog sistema. Treba malo ući u dubinu svega toga, ne davati neke nerealne ciljeve. Realni su teško ostvarljivi kao što znate".

12 : 18 Bogdanović: Srećan nam početak priprema Poslije Krstića obratio se Bogdan Bogdanović. "Ko zna koje okupljanje, prestali smo da brojimo. Hvala što nas podržavate, uzbuđeni smo zbog početka priprema i što je najvažnije nemamo zdravstvene probleme, to je sve što mogu da vam kažem. Srećan početak priprema svima nama".

12 : 18 Krstić: Privilegija je što ćemo igrati u Rigi "U ime KSS i svoje lično ime želim da vas pozdravim sve, drago mi je da vas vidim u ovakvom broju i da prenesem pozdrave od predsjednika KSS Nebojše Čovića. Okupljamo se povodom početka priprema. To je poseban dan i svim igračima i stručnom štabu i ljubiteljima košarke u Srbiji, posebno poslije dvije uspješne godine i istorijske mogu tako da kažem. Napravili smo odlične rezultate na SP i OI. Očekuje nas izuzetno kvalitetno Evropsko prvenstvo. Biće dosta ekipa sa jakim sastavima. Igra se u četiri zemlje. Naša privilegija je što ćemo sve vrijeme igrati u Rigi. Bez namjere da skrenem temu sa okupljanja reprezentacije Srbije, ali smo u jeku juniorskog EP koje se održava u Beogradu. Pozvao bih što više ljudi da podrži naše momke u mečevima koji će biit odlučujući za nas. Uradili smo sve da organizujemo pripreme što bolje. Poželio bih im srećan i uspješan početak, puno zdravlja i sreće".

12 : 17 Ko će sve da se obrati na konferenciji? Pored selektora Pešića tu su i kapiten Bogdan Bogdanović, kao i Stefan Jović i Nikola Milutinov. Uz njih su i Filip Sunturlić i Nenad Krstić kao predstavnici KSS.

12 : 17 Ko fali? U odnosu na prethodni turnir - Olimpijske igre u Parizu - nedostaje samo Uroš Plavšić, dok nema dvojice iz Manile.

12 : 16 Ko je na spisku Srbije? Na spisku su sljedeći igrači: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Uroš Trifunović, Nikola Topić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Dejan Davidovac, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov, Tristan Vukčević, Balša Koprivica i Alen Smailagić.

12 : 16 Sa kim je Srbija u grupi? Srbija je u grupi A u Rigi sa selekcijama Češke, Letonije, Turske, Estonije i Portugala.