Pomjeren posljednji meč Partizana u Evroligi ove godine: Ovo je novi termin utakmice sa Valensijom

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Partizan I Valensija će svoj meč odigrati nešto kasnije nego što je planirano.

Pomjeren meč Partizan Valensija u Evroligi Izvor: MN PRESS

Partizan je nakon teškog poraza od Makabija na svom terenu dobio vijesti iz Evrolige. Meč 19. kola protiv Valensije igraće se pola sata kasnije nego što je planirano. Prvobitni termin je bio 20:00, a to je pomjereno na 20:30 časova u utorak 30. decembra. 

"Promjena termina: utakmica Evrolige narednog utorka protiv Partizana pomerena je za pola sata i počinje u 20.30 umjesto u 20 časova, kako je prvobitno bilo planirano", navela je Valensija u svojoj objavi.

Na ovom meču bi Valensija trebalo da bude veliki favorit pošto ulazi u ovu utakmicu sa skorom od 12 pobjeda i šest poraza i sa druge pozicije na tabeli. Partizan je u obrnutoj situaciji, sada je 18. sa šest pobjeda i 12 poraza. Nisu ova dva tima igrala međusobni susret ove sezone, ovo će biti posljednja utakmica prvog dela sezone.

Prije toga Partizan čeka susret sa Splitom u ABA ligi u nedjelju u 19:30 u "Pioniru". Pred taj meč se oglasio novi trener Đoan Penjaroja.

"Za samo 48 sati, u odnosu na utakmicu sa Makabijem, očekuje nas važan meč sa Splitom. Analizirali smo meč protiv Makabija i poslije toga smo se okrenuli pripremama za naredni duel", rekao je trener Đoan Penjaroja.

KK Partizan KK Valensija Evroliga

