"Imaju najboljeg trenera svih vremena": Obradović se pred Bajern poklonio Svetislavu Pešiću

Trener Crvene zvezde Saša Obradović oglasio se pred novi važan meč svog tima u Evroligi

Izvor: Oliver Mueller / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda u petak dočekuje Bajern u 20 sati u Beogradskoj areni. Biće to još jedan važan meč za klub sa Malog Kalemegdana. Iako je pred ekipom Saše Obradovića težak zadatak, crveno-bijeli imaju razlog za pozitivnu atmosferu u timu - ekipa je napokon kompletna.

"Ovaj dio koji je bio radni, mislim da je bio vrlo kvalitetan. Što nam, naravno, ne garantuje da će da bude i transformisano na teren i na utakmicu. To je drugačije. Neki način razmišljanja je drugačiji, a i drugačija je igra na kraju krajeva. Mislim da nam je dobro došlo poslije februara, koji je bio stvarno težak, i poslije tog Kupa i broja utakmica, da malo napunimo baterije, malo taktički neke stvari da popravimo. Sad smo prvi put imali priliku da to radimo. Čak i onaj prethodni 'prozor', praktično ništa nismo mogli da uradimo. Sad ćemo da vidimo kako ćemo dalje", započeo je Obradović na konferenciji za medije.

Vijest koja raduje navijače "Svi su tu, svi su trenirali, svi su u opciji za klub. Sad ćemo uvijek tako i odlučivati ko će da igra," rekao je Saša Obradović.

Nakon Kupa, ekipa Crvene zvezde bila je umorna, priznao je to i trener, priznali su to i igrači poslije meča protiv Efesa. Nekoliko dana pauze mnogo je značilo igračima, a po povratku na parket, Obradović je otkrio na čemu je najviše radio sa timom.

"Taktički dijelovi, i odbrana i napad. Jedno i drugo moraš da radiš i u jednom i u drugom koristiš priliku da stvaraš neku dobru hemiju između igrača. Iako neka određena ljubav između njih postoji i time je moj posao olakšan. I kod trenera i kod taktičara i kod nekog savjetodavca, sve mi je drugačije kad imaš ekipu koja želi da sarađuje."

Saša Obradović o Svetislavu Pešiću

Od dolaska Svetislava Pešića na klupu Bajerna ekipa iz Minhena uspjela je da nanize nekoliko dobrih mečeva. Padali su i favoriti i na domaćem terenu i na strani, upravo je to razlog zbog kojeg je Obradović oprezan.

"Ekipa koja igra vrlo timsku košarku. Trener (Svetislav Pešić) koji je najbolji svih vremena, negdje i naš uzor kako bi možda trebalo da to izgleda. Rezultatski teško dostižan i on i ovi neki prije toga. Ali s druge strane, dovoljno govori o tome koliko čovjek i sa malo većim brojem godina i dalje ima mogućnost adaptacije i fleksibilnosti u odnosu na taktiku.

Ono što je, pošto ga znam i igrao sam za njega, dosta čovjek kako može da se prilagođava na nove generacije, nego i na nove trendove u košarci. To je stvarno fenomenalno i vidi se da mu glava još radi. Znači, timska košarka, lopta u svačijim rukama... Naravno, uvijek je teško bazirati odbranu na takvu ekipu. Zna se da su dobre, glavne zvijezde su i dalje Obst, Lučić i bekovi koji isto mogu da budu prijetnja. Mislim da prije svega timski moramo istom snagom fizički da odgovorimo, jer će da bude fizički vrlo zahtjevno."

Obradović se dotakao i mečeva reprezentacije Srbije i Turske u drugim FIBA kvalifikacionim prozorima. "Prvo mi je jako drago da iz Zvezde ljudi imaju jaku želju da igraju za reprezentaciju i da pomognu, jer stvarno nije lako. Uvijek je lako naći izgovor ne igrati, jel' tako? I svi su tu u nekim fazama umora, povreda i svega ostalog. Ali ako imaš želju da nastupaš za svoju reprezentaciju, to ti je identifikacija ne samo tebe kao igrača, nego i tvoje zemlje.

I ako neko to ne osjeća, mislim stvarno... tužno je malo da se tako neko ne osjeća. Ne ulazim u razloge, možda neko ima objektivan razlog ili je razumljiv cijeli ovaj haos u rasporedu utakmica. Ali evo, iz naše perspektive, imali smo Dobrića koji praktično nije trenirao dvije nedjelje, odigrao taj veliki broj utakmica sa Kupom i sa velikim zadovoljstvom prihvatio da bude tu. To samo dovoljno govori i o karakteru igrača. Tako da, drago mi je da ih imam u ekipi takve," rekao je on.