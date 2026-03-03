logo
Šta se dešava sa dolaskom Nikole Đurišića u Crvenu zvezdu?

Šta se dešava sa dolaskom Nikole Đurišića u Crvenu zvezdu?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda će u narednim danima dovesti Nikolu Đurišića i odmah ga poslati na pozajmicu.

Crvena zvezda dovodi Nikolu Đurišića pa ga šalje na pozajmicu Izvor: MN PRESS

Šta se dešava oko dolaska Nikole Đurišića u Crvenu zvezdu? Rok za registraciju igrača u Evroligi odavno je istekao i na spisku crveno-bijelih se nije našlo ime doskorašnjeg igrača Atlante, međutim to i dalje ne znači da neće potpisati za tim sa Malog Kalemegdana.

Đurišića od potpisa višegodišnjeg ugovora sa Zvezdom dijele samo lekarski pregledi, prenose "Sportske", uz informaciju da će na utakmice u crveno-bijelom dresu sačekati još malo.

Ideja je da se, kada se medicinsko-proceduralne obaveze konačno završe, Nikola Đurišić stavi na raspolaganje Megi. Preciznije, Đurišić bi postao igrač Crvene zvezde i bio bi pozajmljen Megi u naredna dva-tri mjeseca, pa bi onda eventualno bio vraćen za završnicu domaće Superlige, gdje bi bio potreban zbog kvote o strancima kao i na Kupu Radivoja Koraća.

To nije ono što su navijači Crvene zvezde vjerovatno očekivali kada se prvi put pojavila vijest o dolasku Đurišića, međutim ideja je da se bude strpljiv sa njim, pošto ga već duže vrijeme muči povreda lakta zbog koje se nije naigrao ni u NBA ligi.

Kakvi su dalji planovi u Zvezdi?

Nakon što je Uroš Plavšić pozajmljen u Tursku, na treninge se vratio i Hasijel Rivero koji bi uskoro trebalo da zaigra za Zvezdu poslije pet mjeseci od povrede stopala na startu Evrolige.

Takođe, nadaju se navijači Crvene zvezde da bi uskoro u timu mogli da vide i Tajsona Kartera, najboljeg igrača kluba sa početka sezone koji je zbog ozbiljnih problema sa plućima morao da pauzira, a početkom februara počeo je da trenira:

"Još se ne vraća, nema noge za to u ovom momentu", kratko je rekao prošle nedelje Obradović.

Uz to, Crvena zvezda planira i određena pojačanja već za ljeto, tako da je u planovima dolazak Timotija Luvavua-Kabaroa, koji sigurno neće biti jedina nova akvizicija na Malom Kalemegdanu.

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda KK Mega Nikola Đurišić

