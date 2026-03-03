Džumhur na prvom Mastersu u 2026. godini: Najbolji bh. teniser kreće protiv Britanca

Džejkob Firnli biće prvi rival bh. predstavniku.

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur nastupiće u Indijan Velsu, na prvom Mastersu u sezoni.

Na startu turnira u Kaliforniji, prvom iz serije 1000, Džumhur će u srijedu ukrstiti koplja sa Britancem Džejkobom Firnlijem (2001.), trenutno 87. teniserom planete. Bh. predstavnik, sa druge strane, ulazi u ovaj meč kao 64. igrač svijeta.

U slučaju da sutra uveče po našem vremenu savlada Britanca, Džumhur bi u narednom kolu odmjerio snage sa Amerikancem Tejlorom Fricom, sedmim nosiocem.

Džumhur i Firnli su do sada samo jednom igrali na ATP turu. U Atini, početkom novembra prošle godine, teniser iz BiH je trijumfovao nakom dva seta (6:4, 6:2).

