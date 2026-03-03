logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džumhur na prvom Mastersu u 2026. godini: Najbolji bh. teniser kreće protiv Britanca

Džumhur na prvom Mastersu u 2026. godini: Najbolji bh. teniser kreće protiv Britanca

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Džejkob Firnli biće prvi rival bh. predstavniku.

Damir Džumhur na Mastersu u Indijan Velsu Izvor: MN PRESS

Najbolji bh. teniser Damir Džumhur nastupiće u Indijan Velsu, na prvom Mastersu u sezoni.

Na startu turnira u Kaliforniji, prvom iz serije 1000, Džumhur će u srijedu ukrstiti koplja sa Britancem Džejkobom Firnlijem (2001.), trenutno 87. teniserom planete. Bh. predstavnik, sa druge strane, ulazi u ovaj meč kao 64. igrač svijeta.

U slučaju da sutra uveče po našem vremenu savlada Britanca, Džumhur bi u narednom kolu odmjerio snage sa Amerikancem Tejlorom Fricom, sedmim nosiocem.

Džumhur i Firnli su do sada samo jednom igrali na ATP turu. U Atini, početkom novembra prošle godine, teniser iz BiH je trijumfovao nakom dva seta (6:4, 6:2).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Damir Džumhur Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC