Svi igraju, samo Srba nema? "Orlovi" imaju veći problem od dva poraza od Turske

Zašto je Srbija bila toliko oslabljena u mečevima protiv Turske i zašto nije bilo Micića, Petruševa i Gudurića, dok je većina ostalih igrača Evrolige mogla da igra za svoje reprezentacije? To je veći problem od dva poraza od Turske.

Košarkaška reprezentacija Srbije zabilježila je dva poraza od Turske u kvalifikacijama za Mundobasket koja i te kako brinu, međutim postoji i nešto što bi još više trebalo da zabrine srpsku javnost. Zašto je Srbija bila toliko oslabljena u vjerovatno najvažnijem prozoru FIBA kvalifikacija, odnosno zašto najpoznatiji igrači - koji nisu bili spriječeni zbog povreda - opet nisu na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću?

Naravno, treba uzeti u obzir da je termin nezgodan, da je kalendar košarkaških takmičenja "natrpan" i da igrači žele makar malo odmora, ali takva pravila važe za sve u čitavoj Evropi. Ipak, za neke druge košarkaše to nije predstavljalo problem i igrali su za svoje reprezentacije, dok je Srbija morala da se "krpi".

Ko sve nije igrao za Srbiju?

Ako pogledamo spisak za prethodni Eurobasket, na kome je Srbija igrala u najjačem sastavu, nedostajalo je nekoliko imena. Naravno, nije bilo igrača iz NBA lige, koji nemaju dozvolu da zaigraju (Jović, Marinković, Vukčević, Jokić), ali primjetno je da fale najpoznatiji igrači iz Evrolige.

Na spisku selektora bili su tek Ognjen Dobrić iz Crvene zvezde, odnosno Aleksa Avramović iz Dubaija - samo za meč protiv Turske u gostima. Zbog povrede nije bilo Vanje Marinkovića, Stefan Jović se oprostio od reprezentacije, a nedostajali su Filip Petrušev (Dubai), Vasilije Micić (Hapoel), Marko Gudurić (Olimpija Milano) i Nikola Milutinov (Olimpijakos). Samo je kod Milutinova iz Olimpijakosa prijavljena povreda, s tim da njega grčki klub inače i ne pušta da igra FIBA prozore.

Sem njih na spisku nije bilo ni Alena Smailagića (Žalgiris), kao ni Nemanje Nedovića (Monako), s tim da je njegova situacija oko igranja za reprezentaciju nejasna, ali je možda moguće da dođe do preokreta kao kod Nikole Kalinića (Crvena zvezda) koji je bio u dresu "orlova" za prvi meč sa Turskom.

Od igrača koji igraju u Evroligi, "orlovi" su imali još Nemanju Dangubića (Dubai), Arijana Lakića (Partizan), kao i Dejana Davidovca i Stefana Miljenovića (Crvena zvezda), a recimo od igrača sa šireg spiska nije pozvan Aleksej Pokuševski iz Partizana.

Zašto ne igraju za Srbiju?

"Uopšte me nisu kontaktirali za tu trojicu igrača iz mog tima da me pitaju da li mogu da igraju za Tursku. Sa druge strane, mi imamo popriličan broj poziva za svakog igrača, klubova, generalnih direktora, sportskih radnika i igrača, ali je kod nas to komplikovanije. Kod njih je jednostavnije, svi su u obavezi da budu na spisku za tursku reprezentaciju", objasnio je pred mečeve sa Turskom selektor Alimpijević kako funkcionišu stvari kod protivnika, dok u Srbiji to podrazumijeva "natezanje" i zato je svaki FIBA prozor drugačiji.

Uz dušno poštovanje svim igračima koji su se odazvali za mečeve sa Turskom, jasno je da nedostaje kvalitet da bi se nosili sa viceprvakom Evrope i Erginom Atamanom koji je imao ozbiljniji igrački kadar na okupu za ove utakmice.

Dobrog objašnjenja za to što Micić, Gudurić i Petrušev nisu igrali za reprezentaciju Srbije - nema. Koliko je do njih, a koliko do klubova za koje igraju trebalo bi da odgovore nadležni, pošto kao što Alimpijević kaže - ovakve kvalifikacije nemaju preteranog smisla, ako zavisite od volje drugih.

"Nije dobro, užasno je. Smiješno je. Ja sam za to da ili da se zabrani svima ili da svi igraju. Smiješno je zaista. Vaša federacija, moj savez je isto uradio dosta dobrih stvari da nam olakša posao", rekao je Alimpijević.

Ko je igrao za druge reprezentacije?

Vidjeli smo da je reprezentacija Turske bila veoma jaka i da su za mečeve protiv Srbije na raspolaganju imali Biberovića, Osmana, Osmanija, Šanlija, Jurtsevena, Bitima i druge, dok su recimo za Hrvatsku - u vrlo važnim mečevima protiv Turske - igrali i Mario Hezonja i Dario Šarić.

Jam Madar, Roman Sorkin i Tamir Blat su igrali za Izrael, Eli Okobo i Silven Fransisko za Francusku, Niko Menion je bio u sastavu Italije, Klemen Prepelič je igrao za Sloveniju, Tomaš Satoranski za Češku, Džanan Musa kod Bosne i Hercegovine, pa Adetokunbo, Papanikolau i Larencakis kod Grka, Džordan Lojd kod Poljske, David Kramer kod Njemačke i tako dalje, spisak je predugačak.

Šta dalje za Srbiju?

Poslije četiri kola, Srbija je na skoru 2-2 i jasno je da ne može da osvoji grupu u prvoj rundi kvalifikacija za Mundobasket, pa su joj u preostalim mečevima protiv Bosne i Hercegovine (d) i Švajcarske (g) potrebne pobjede kako bi što mirnije ušla u drugu fazu.

S obzirom da su mečevi u julu, spominje se mogućnost i da igrači iz NBA lige igraju za Srbiju u tom terminu, ali se nikada ne zna sa FIBA i ovim kvalifikacijama, tako da je pitanje šta čeka "orlove".

Poslije toga kreće druga runda kvalifikacija gdje će Srbija morati da se pokaže protiv Italije, Litvanije i verovatno Islanda, gdje ne smije da bude ovakvih situacija kao u dvomeču sa Turskom - kada je selektor Alimpijević morao da "gleda u pasulj" sa kojim će timom igrati.

