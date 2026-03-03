logo
Selektor BiH o plasmanu u drugi krug kvalifikacija za Mundobasket: "Ovo je način kako treba da igramo!"

Selektor BiH o plasmanu u drugi krug kvalifikacija za Mundobasket: "Ovo je način kako treba da igramo!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Dario Đerđa zadovoljan je viđenim u Švajcarskoj.

Dario Đerđa o utakmici Švajcarska BiH Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine još jednom je ubjedljivo porazila selekciju Švajcarske. Nakon tuzlanskih +24 (84:60), izabranici Darija Đerđe su u Krinsu trijumfovali nad domaćim sastavom razlikom od 31 poena (60:91) i obezbijedili mjesto u narednoj fazi.

"Apsolutno sam srećan. Možda prva četvrtina nije bila najbolja, ali smo se borili i igrali jako dobro. Imali smo dva nova čovjeka u ekipi (Musa i Kamenjaš, op.a.), samo jedan trening da se uigramo. Međutim, mašli smo način, bilo je jako dobro, odigrali odličnu odbranu. Možda prvih 10 minuta nije bilo dobro, ali je prva utakmica kompletno bila vrhunska defanzivno utakmica je bila cijela utakmica defanzivno vrhunska. Ovo je način kako treba da igramo, najvažnije su pobjede", rekao je Đerđa, čija selekcija će u kvalifikacije za Mundobasket 2027 nastaviti u julu, kada će dočekati Tursku i gostovati Srbiji.

"Naša grupa je 'pehovska'. Mi smo dobili dvije skoro pa najjače ekipe u Evropi, Srbija i Turska su to što jesu. Nadam se da ćemo i na kraju sezone, kada je naredni ciklus, uspjeti da napravimo nešto dobro. Gledamo sa dosta optimizma i prema tim utakmicama."

Komandant bh. tima istakao je da igrači zaslužuju maksimalni respekt za sve što su uradili u proteklih osam-devet dana.

"Pokazali su da su profesionalci, odnos prema radu je bio odličan. To nam je najvažnije i svaka im čast na tome."

U drugom krugu, ova grupa ukršta sa onom u kojoj su Italija, Litvanija, Island i Velika Britanija. Iz novoformirane grupe, tri najbolje ekipe izboriće nastup na prvenstvu svijeta.

(mondo.ba)

Tagovi

zmajevi košarka Mundobasket 2027 Dario Đerđa BiH

