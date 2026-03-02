Saznajemo: Zvezda naciljala prvo pojačanje za ljeto, vraća ga u Srbiju poslije 10 godina

Timoti Luvavu-Kabaro je ideja Crvene zvezda za ovo ljeto i pokušaće da nekadašnjeg igrača Mege, kao i nekih NBA klubova, vrati u Srbiju poslije deset godina.

Iako je tek mart, KK Crvena zvezda ozbiljno razmišlja o planovima za predstojeće ljeto i želi da zadrži "gro" tima tako što će produžiti ugovore sa vodećim igračima, dok aktivno radi i oko pojačanja. Prema saznanjima MONDA, igrač kog je Zvezda naciljala za ljeto je Timoti Luvavu-Kabaro (30, 198 cm).

Radi se o francuskom reprezentativcu, korisnom na mjestu beka, povremeno i kao "trojka", a koji ima bogato evroligaško i NBA isksutvo. Trenutno je član Baskonije u kojoj je ove sezone glavni igrač i bilježi najbolje brojke od kada se vratio u Evropu. Ove sezone u Evroligi prosječno upisuje 18,5 poena po meču, uz 3,1 skokova i 1,8 asistencija. Nedavno je klubu iz Vitorije pomogao da osvoji Kup Kralja, tako što je u finalu protiv Real Madrida ubacio 28 poena i imao je pet skokova.

Njegov ugovor sa Baskonijom ističe na kraju sezone, a iako su u Vitoriji zadovoljni njegovim partijama, Luvavu-Kabaro se nada da bi mogao da ostvari transfer u neki ambiciozniji evroligaški klub.

Nema sumnje da je lijepe stvari čuo i od svog nekadašnjeg saigrača Čime Monekea, s kojim je igrao prethodne sezone u Vitoriji, dok se mimoišao sa Kodijem Miler-Mekintajerom, koji je 2024. godine stigao u Zvezdu iz Baskonije. Takođe, Luvavu-Kabaro igra i sa Markusom Hauardom, koji se godinama spominje kao pojačanje na Malom Kalemegdanu.

U pitanju je košarkaš koji je dobro poznat navijačima u Srbiji pošto je zapravo baš u ovoj zemlji napravio prve ozbiljnije rezultate u karijeri. Luvavu-Kabaro je ponikao u francuskom niželigašu Olimpik Antibu, da bi onda 2015. godine, kada je imao samo 20, stigao u redove Mege.

U svojoj prvoj i jedinoj sezoni u "ružičastom" pomogao je Megi da osvoji svoj jedini trofej Kupa Radivoja Koraća u istoriji, a bio je uvršten i u najbolji tim ABA lige s prosjekom od 14,6 poena, 4,8 skokova i 2,8 asistencija po meču. To mu je donijelo izlazak na draft na kome ga je Filadelfija birala kao 24. pika, čak mu i pružila priliku da igra u toj prvoj sezoni, kada su Siksersi počeli da se dižu s dna tabele u prvoj godini Džoela Embida.

Luvavu-Kabaro je reprezentativac Francuske i s njom ima dvije srebrne medalje - s Olimpijskih igara 2020. u Tokiju i dvije godine kasnije na Eurobasketu.

U toj sezoni Luvavu-Kabaro je imao 6,4 poena po meču, potom je otišao 2018. godine u Oklahomu, ubrzo i Čikago, pa je nešto veću šansu dobio u dvije sezone u Bruklinu (2019/20 i 2020/21). Tu je možda bilježio i svoje najbolje partije, kada je imao u prosjeku više od sedam poena po meču u redovima Netsa. Posljednji ugovor u NBA bio mu je u Atlanti 2022.

Po povratku u Evropu igrao je za Olimpiju Milano, gdje se svađao sa Mesinom, pa je zatim bio u Asvelu, a posljednje dvije sezone proveo je u Baskoniji, tako da bi sada poslije deset godina mogao da se vrati u Srbiju.

Kako stoji Zvezda s ugovorima za 2026/27?

Ček sedmorici igrača Crvene zvezde ovog ljeta ističu ugovori. U pitanju su Kodi Miler-Mekintajer, Ebuka Izundu, Džordan Nvora, Dejan Davidovac, Donatas Motiejunas, Džoel Bolomboj i Ajzeja Kenan, a njihov ostanak zavisi od narednih planova i ostvarenih ciljeva u ovoj sezoni.

Za sada je izvjesno jedino da se sa Kenanom, koji je povrijeđen čitave sezone, ugovor neće produžiti, dok je kod nekih kao što je Izundu lako aktivirati klauzulu za narednu sezonu.

