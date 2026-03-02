logo
"Stižu izbori, nek spreme ti velikani 30 miliona": Mijailović objasnio zašto ne ide iz Partizana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ostoja Mijailović govorio je o izborima u KK Partizan, objasnivši zašto se nije povukao iz kluba u trenutku krize poslije odlaska Željka Obradovića.

Da li Ostoja Mijailović ostaje u KK Partizan Izvor: K1/Screenshot

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović gostovao je u jutarnjem programu K1 i tom prilikom govorio je o Parkerovom ugovoru, kao i o situaciji sa igračima koji su "zarobljeni" u Dubaiju, dok se osvrnuo i na svoju budućnost u Humskoj. Nije tajna da su neki navijači nezadovoljnim radom rukovodstva, posebno poslije odlaska Željka Obradovića, a Mijailović ponavlja da rezultati nisu njegov dio zadatka - nego budžet.

"Kada pogledate šta je posao uprave - to je da donese novac. Mi smo donijeli 118 miliona evra u klub. Toliko novca nije ušlo prije toga u Partizan za cijelu njegovu istoriju, pa smo zato u toj situaciji da sada igramo Evroligu. Svi su mislili da ćemo se povući, ostale bi obaveze koje su do kraja sezone 18 miliona evra - i to klub ne bi preživio. I onda bih ja bio kriv. Ovako neću biti kriv, isplatiću sve obaveze do kraja", rekao je Mijailović i rekao da navijači ne razumiju da nije odgovoran ni za dovođenje igrača, ni za atmosferu, ni za stanje na tabeli.

Zbog toga mu je voditeljka Jovana Joksimović postavila pitanje:

"Nemate platu, volite Partizan, neće vas dio navijača, skandiraju vam, vi objašnjavate da je sve inverzno od toga, ali i dalje hoćete da budete tu. Zašto ste tu u Partizanu?".

"Ja sam preuzeo da isplatim obaveze do sada. Nisam vidio razlog da povučem upravu koja daje svoj novac, a sportski sektor je preuzeo odgovornost jer nije ispunio očekivanja. U istoriji kluba finansije nisu bile stabilnije. Mi smo jedini klub u državi koji ne duguje za porez, a dugovali smo devet miliona. I sad ja da povučem upravu?", upitao je Mijailović i dodao da je bio na dva meča Partizana od odlaska Obradovića, kao i da uspjeh kluba ne treba mjeriti time koliko "često on dolazi na utakmice".

Mijailović hvalio novog trenera

Uporedio je situaciju i sa FK Partizan, gdje su navijači skandirali "uprava napolje" nakon serije loših rezultata ovog proljeća, iako je pre toga klub uspio da stane na noge.

"Uprave su uvijek krive, a nikad nisu zaslužne. Ovo je najteže i najnezahvalnije mjesto u sportu. Vi to očekujete. Šta sam ja kriv za lošu situaciju u svlačionici? Bilo je 2-8 ili 2-9 prošle sezone, pojavio sam se u svlačionici i svi su mislili da će biti kazne, a naš bivši trener se oglasio u medijima i rekao da niko nije tako postupio do sada. Ja sam rekao da nemamo druge igrače, nemamo drugi stručni štab, poslije čega smo napravili seriju", rekao je Mijailović i dodao da je novi stručni štab napravio "fenomenalan posao" zbog pobjeda nad Zvezdom, Hapoelom i Panatinaikosom, ali da klub više nema šanse za plasman u Evroligi.

"Imamo još ABA ligu i KLS, tu ćemo se boriti, tako da hoćemo da sezonu završimo sa trofejima", rekao je Mijailović.

Izbori u KK Partizan?

Izvor: MN PRESS

"Isplatićemo sve plate, imaćemo kvalitetan budžet za sljedeću sezonu, a mislili su da ćemo biti uništeni. Moja odluka je možda jedino na moju štetu, ali za Partizan je bila dobra. Sljedeće godine dolaze izbori u Partizanu, nek se pripreme ti velikani koji mogu da donesu 27-30 miliona, pa mogu da se takmiče za taj projekat", rekao je Mijailović koji je time praktično najavio da će se kandidovati opet za predsjednika.

Tagovi

KK Partizan košarka Ostoja Mijailović

