Ostoja Mijailović govorio je o izborima u KK Partizan, objasnivši zašto se nije povukao iz kluba u trenutku krize poslije odlaska Željka Obradovića.

Izvor: K1/Screenshot

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović gostovao je u jutarnjem programu K1 i tom prilikom govorio je o Parkerovom ugovoru, kao i o situaciji sa igračima koji su "zarobljeni" u Dubaiju, dok se osvrnuo i na svoju budućnost u Humskoj. Nije tajna da su neki navijači nezadovoljnim radom rukovodstva, posebno poslije odlaska Željka Obradovića, a Mijailović ponavlja da rezultati nisu njegov dio zadatka - nego budžet.

"Kada pogledate šta je posao uprave - to je da donese novac. Mi smo donijeli 118 miliona evra u klub. Toliko novca nije ušlo prije toga u Partizan za cijelu njegovu istoriju, pa smo zato u toj situaciji da sada igramo Evroligu. Svi su mislili da ćemo se povući, ostale bi obaveze koje su do kraja sezone 18 miliona evra - i to klub ne bi preživio. I onda bih ja bio kriv. Ovako neću biti kriv, isplatiću sve obaveze do kraja", rekao je Mijailović i rekao da navijači ne razumiju da nije odgovoran ni za dovođenje igrača, ni za atmosferu, ni za stanje na tabeli.

Vidi opis "Stižu izbori, nek spreme ti velikani 30 miliona": Mijailović objasnio zašto ne ide iz Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 20 20 / 20

Zbog toga mu je voditeljka Jovana Joksimović postavila pitanje:

"Nemate platu, volite Partizan, neće vas dio navijača, skandiraju vam, vi objašnjavate da je sve inverzno od toga, ali i dalje hoćete da budete tu. Zašto ste tu u Partizanu?".

"Ja sam preuzeo da isplatim obaveze do sada. Nisam vidio razlog da povučem upravu koja daje svoj novac, a sportski sektor je preuzeo odgovornost jer nije ispunio očekivanja. U istoriji kluba finansije nisu bile stabilnije. Mi smo jedini klub u državi koji ne duguje za porez, a dugovali smo devet miliona. I sad ja da povučem upravu?", upitao je Mijailović i dodao da je bio na dva meča Partizana od odlaska Obradovića, kao i da uspjeh kluba ne treba mjeriti time koliko "često on dolazi na utakmice".

Mijailović hvalio novog trenera

Vidi opis "Stižu izbori, nek spreme ti velikani 30 miliona": Mijailović objasnio zašto ne ide iz Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Matija Popović Br. slika: 11 11 / 11

Uporedio je situaciju i sa FK Partizan, gdje su navijači skandirali "uprava napolje" nakon serije loših rezultata ovog proljeća, iako je pre toga klub uspio da stane na noge.

"Uprave su uvijek krive, a nikad nisu zaslužne. Ovo je najteže i najnezahvalnije mjesto u sportu. Vi to očekujete. Šta sam ja kriv za lošu situaciju u svlačionici? Bilo je 2-8 ili 2-9 prošle sezone, pojavio sam se u svlačionici i svi su mislili da će biti kazne, a naš bivši trener se oglasio u medijima i rekao da niko nije tako postupio do sada. Ja sam rekao da nemamo druge igrače, nemamo drugi stručni štab, poslije čega smo napravili seriju", rekao je Mijailović i dodao da je novi stručni štab napravio "fenomenalan posao" zbog pobjeda nad Zvezdom, Hapoelom i Panatinaikosom, ali da klub više nema šanse za plasman u Evroligi.

"Imamo još ABA ligu i KLS, tu ćemo se boriti, tako da hoćemo da sezonu završimo sa trofejima", rekao je Mijailović.

Izbori u KK Partizan?

Izvor: MN PRESS

"Isplatićemo sve plate, imaćemo kvalitetan budžet za sljedeću sezonu, a mislili su da ćemo biti uništeni. Moja odluka je možda jedino na moju štetu, ali za Partizan je bila dobra. Sljedeće godine dolaze izbori u Partizanu, nek se pripreme ti velikani koji mogu da donesu 27-30 miliona, pa mogu da se takmiče za taj projekat", rekao je Mijailović koji je time praktično najavio da će se kandidovati opet za predsjednika.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!