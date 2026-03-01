logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju: Naredni meč u Evroligi pod ogromnim znakom pitanja

Tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju: Naredni meč u Evroligi pod ogromnim znakom pitanja

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski i Šejk Milton nalaze se trenutno u Dubaiju i ne mogu za sada da izađu iz UAE.

Tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju Izvor: MN PRESS

Rat Irana sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama utiče i na Partizan, a razlog za to je što su iranske snage napale i zalivske monarhije poput Saudijske Arabije, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata. 

Na dan početka rata saznali smo da Partizan ima veliki problem jer se u Dubaiju u trenutku napada nalaze dvojica košarkaša Partizana, a sada je za "Kurir" potvrđeno da su u Dubaiju čak tri prvotimca crno-belih. Osim Dilana Osetkovskog i Šejka Miltona tu se našao i Dvejn Vašington.

Prema informacijama kojima mediji raspolažu košarkaši su na bezbjednom, ali je problem što za sada nema načina da napuste Dubai pošto su zbog napada suspendovani letovi i zatvorene su granice.

Kako će da se odigra meč?

Partizan sljedeću utakmicu igra već 5. marta u Beogradu, ali je veliko pitanje kako će taj meč biti odigran. On treba da se odigra sa ekipom Dubaija, koja je skoro kompletno takođe zarobljena u Emiratima i nema način da dođe na meč, makar ne u ovom momentu.

Kako "Kurir" navodi Dvejn Vašington je u Dubai na odmor poveo i porodicu, a navodno je za sada plan da pokušaju košarkaši da se kopnenim putem domognu Omana, pa da se bilo kojim letom prebace na bezbjednije mjesto odakle bi došli za Beograd.

(MONDO, N.L.)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:27
Fenerbahče - Partizan, Evroliga
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Partizan Dubai napadi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC