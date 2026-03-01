Tri igrača Partizana zarobljena u Dubaiju: Naredni meč u Evroligi pod ogromnim znakom pitanja

Dvejn Vašington, Dilan Osetkovski i Šejk Milton nalaze se trenutno u Dubaiju i ne mogu za sada da izađu iz UAE.

Rat Irana sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama utiče i na Partizan, a razlog za to je što su iranske snage napale i zalivske monarhije poput Saudijske Arabije, Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Na dan početka rata saznali smo da Partizan ima veliki problem jer se u Dubaiju u trenutku napada nalaze dvojica košarkaša Partizana, a sada je za "Kurir" potvrđeno da su u Dubaiju čak tri prvotimca crno-belih. Osim Dilana Osetkovskog i Šejka Miltona tu se našao i Dvejn Vašington.

Prema informacijama kojima mediji raspolažu košarkaši su na bezbjednom, ali je problem što za sada nema načina da napuste Dubai pošto su zbog napada suspendovani letovi i zatvorene su granice.

Kako će da se odigra meč?

Partizan sljedeću utakmicu igra već 5. marta u Beogradu, ali je veliko pitanje kako će taj meč biti odigran. On treba da se odigra sa ekipom Dubaija, koja je skoro kompletno takođe zarobljena u Emiratima i nema način da dođe na meč, makar ne u ovom momentu.

Kako "Kurir" navodi Dvejn Vašington je u Dubai na odmor poveo i porodicu, a navodno je za sada plan da pokušaju košarkaši da se kopnenim putem domognu Omana, pa da se bilo kojim letom prebace na bezbjednije mjesto odakle bi došli za Beograd.

