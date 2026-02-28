Inter se oporavio od eliminacije iz Lige šampiona: Federiko Dimarko piše istoriju Serije A

Nakon pomalo šokantne eliminacije iz Lige šampiona od norveškog Bode Glimta, fudbaleri Intera su stigli do nove 22. pobjede u italijanskoj Seriji A i krupnim koracima grabe ka novoj tituli.

Bode Glimt je izbacio Inter iz Lige šampiona, ali nije poljuljao šampionski duh milanskog kluba, koji je s novim trijumfom stigao do "plus 13" bodova razlike u odnosu na drugoplasirani Milan s utakmicom manje.

INTER - ĐENOVA 2:0 (1:0)

"Neroazuri" su od starta utakmice u Milanu žestoko krenuli prema golu Đenove i kreirali nekoliko šansi koje nisu iskoristili Henrik Mkitarijan i Markus Tiram, ali su u 31. minutu ipak stigli do prednosti.

I to na fantastičan način za koji je zaslužan Federiko Dimarko, koji je iskosa uhvatio fantastičan volej i pogodio suprotan ugao - 1:0.

Bio je to njegov šesti pogodak ove sezone, a zabilježio je i 14 asistencija čime je postao tek drugi defanzivac u Seriji A, koji je direktno učestvovao u postizanju čak 20 golova za svoj tim. Ukoliko do kraja sezone postigne još jedan ili upiše asistenciju nadmašiće Masima Oda, koji je u sezoni 2005/06 takođe imao 20 direktnih učešća u pogocima za Lacio (sedam golova - 13 asistencija).

Pitanje pobjednika riješeno je u 70. minutu kada je dosuđen penal za Inter nakon što je Brazilac iz đenovskog tima - Amorim igrao rukom u kaznenom prostoru, a siguran sa "kreča" bio je Hakan Čalhanoglu - 2:0.

⚫️ Inter 2-0 Genoa | Serie A



DE PENALTI HAKAN CALHANOGLU sella la victoria



El Nerazzurro parcialmente está tomando 13 PUNTOS de ventaja en la cimapic.twitter.com/R9nJAq4elw — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol)February 28, 2026

Do kraja se rezultat nije mijenjao iako su gosti imali priliku za počasni pogodak u 80. minutu kada je Isnalđanin Mikael Egil Elertson šutirao glavom pored desne stative.







