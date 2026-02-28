Talentovani Materaci na radaru evropskih velikana: Čak tri kluba jure novog reprezentativca Srbije

Mladi reprezentativac Srbije Đanfilipo Materaci postao je velika želja nekoliko velikana

Izvor: MN PRESS

Mladi reprezentativac Srbije Đanfilipo Materaci (16) nedavno je odlučio da u budućnosti brani boje domovine prabake. A o kakvom talentu je riječ jasno govore i interesovanja velikana koji bi željeli da u svojim timovima vide bratanca legendarnog Marka Materacija.

Momak koji igra na poziciji ofanzivca sa 16 godina postao je član reprezentacije Srbije do 17 godina, a ujedno i želja nekoliko velikih klubova. Kako javlja "Il Mesađero" za Srbina rođenog u Rimu su zainteresovani Juventus, Inter i Milan. Materaci trenutno igra u omladinskoj školi Lacija, a velikani ozbiljno prate njegov razvoj.

Cilj svih klubova je isti - žele da u svojim omladinskim školama imaju što bolji kadar, ako je moguće domaćih igrača i samim tim obezbijede budućnost. Možda je Juventus u najboljoj poziciji za pregovore prema pisanju medija, ali se navodi i da su Milan i Inter spremni da se bore za mladića.

I dok pratimo rasplet situacije, važno je da se Materaci opredijelio da u budućnosti nosi dres reprezentacije Srbije. Kako i sam kaže - porodica je najviše uticala na odluku. "Porodica je mnogo uticala. Mama, baka, prabaka, svi su mi pričali najljepše o Srbiji. Uče me jezik, pjesme, tradiciju. Često smo dolazili u Beograd i to je sigurno uticalo na moju odluku."

"Ljudi iz Saveza zvali su mog oca, ništa o tome nisam znao. Pričali su sa tatom i rekli mu da postoji interesovanje Srbije. Kada mi je prenio detalje razgovora, bio sam presrećan. Obavijestio sam svoje drugare i proslavili smo zajedno lijepu vijest. U mojoj porodici puno se priča o Srbiji, tradiciji i istoriji. Mogućnost da predstavljam Srbiju mi izaziva posebnu emociju. Želja mi je da postanem Srbin 100 odsto, tako da se predomisle neki koji su govorili da nisam Srbin", objašnjava Materaci i dodaje da je spreman da ide i na časove srpskog kako bi se što prije prilagodio, jer ne zna dovoljno riječi.