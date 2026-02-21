Bratanac legendarnog Marka Materacija igraće za Srbiju: Mlada nada Lacija rekla "da"

Đanfilipo Materaci prihvatio poziv kadetske reprezentacije Srbije.

Izvor: JOHN MACDOUGALL / AFP / Profimedia

Đanfilipo Materaci, talentovani krilni napadač omladinske škole rimskog Lacija, igraće ubuduće za reprezentaciju Srbije! On je dobio poziv selektora kadetske reprezentacije Igora Matića za utakmicu protiv Slovenije. Inače, on je bratanac legendarnog Italijana Marka Materacija, a odlučio se za dres "orlića" jer mu je majka rođena Beograđanka.

Sve je potvrdio generalni sekretar FSS Branko Radujko, a samo prije nekoliko dana Srbiju je odabrao i brat Lazara Samardžića Tadija, koji ima i njemačko državljanstvo.

"Za nas je izuzetno važno da svakom mladom igraču koji vuče porijeklo iz Srbije, bez obzira na to gdje je rođen, gdje odrasta ili kakvo ime i prezime nosi, predstavimo jasnu viziju i pokažemo koliko nam je stalo da bude dio našeg sistema. Srbija mora da bude prvi izbor svakog djeteta koje ima našu krv i osjeća povezanost sa našom zemljom."

Radujko je posebno istakao ljude koji su učestvovali u razgovorima sa porodicom Materaci.

"Nikola Lazetić je uspostavio prvi kontakt i odigrao važnu ulogu u komunikaciji sa porodicom, a zahvalnost dugujemo i selektoru A reprezentacije Veljku Paunoviću, čiji je autoritet i jasna vizija razvoja mladih igrača bio dodatni motiv da Đanfilipo i njegova porodica donesu ovu odluku. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu spoljnih poslova, kao i opštini Zvezdara, na brzoj reakciji, razumijevanju i efikasno sprovedenim procedurama. Ovo je rezultat timskog rada, zajedničkog angažovanja institucija i dugoročne strategije Fudbalskog saveza Srbije."

Zašto Srbija?

Njegova majka Maura rođena je u Beogradu, dok je iz Đanfilipove fudbalske porodice i stric - čuveni Italijan Marko Materaci.

Izvor: Instagram/dejanstankovic

"Svi smo bili presrećni. Ja sam rođena u Beogradu, mama mi je iz Srbije, tata Italijan. Mnogo smo vezani za Srbiju, bez obzira što se moja zemlja rođenja zvala Jugoslavija. Srbiju nosim u srcu. Stariji sin Đeremija govori srpski, mlađi za sada razumije, ali ne govori dobro. Sigurna sam da će brzo savladati jezik. Nažalost, baka više nije živa, a ona je sa njima najviše razgovarala na srpskom.“

Kako je došlo do kontakta? "Kontaktirao nas je Nikola Lazetić, koji je veliki dio karijere proveo u Italiji. Pitao nas je da li bi Đanfilipu bilo drago da zaigra u dresu Srbije. Bila sam toliko uzbuđena. Odgovorila sam bez razmišljanja da bi to za našeg sina i našu porodicu bilo ispunjenje sna. Znali smo da ga u posljednje vrijeme prate i ljudi iz italijanskog saveza, ali je Srbija bila brža."

U porodici Materaci fudbal je više od igre. "Mi smo fudbalska porodica. Deda Đuzepe je igrao profesionalno za Bari i Leče, a kao trener je dugo radio u Laciju. To je bio ključni razlog da i Đanfilipo izabere Lacio kao sredinu u kojoj će napraviti prve korake. Stric Marko je legenda evropskog fudbala, osvajač ‘triplete’ sa Interom, strijelac gola u finalu Svjetskog prvenstva i šampion svijeta sa reprezentacijom Italije."

Vrlo dobro je poznavala srpsku legendu Sinišu Mihajlovića, kao i aktuelnog trenera Zvezde Dejana Stankovića. "Navijam za Lacio, između ostalog i zbog prijateljstva sa Sinišom Mihajlovićem. Ne znam da li je to sudbina, ali baš na dan njegovog rođendana završili smo papirologiju sa Fudbalskim savezom Srbije. Siniša je bio veliki čovjek i vrhunski stručnjak. Mnogo poštujemo njegovu porodicu. U dobrim smo odnosima i sa Dejanom Stankovićem, kome od srca čestitamo pobjedu protiv Lila."