POSLAO SAM GA U BOLNICU, A DEJAN STANKOVIĆ ME PITAO - ZAŠTO!? Ibrahimović je osvetu čekao godinama

Zlatan Ibrahimović je jednog protivnika baš mrzio.

Izvor: Profimedia

Zlatan Ibrahimović oprostio se u nedelju od Milana i od profesionalnog fudbala, a njegova karijera sigurno će biti inspiracija i za filmove. Sin iseljenika sa područja bivše Jugoslavije, koji je u Švedskoj počeo kao autsajder, završio je kao jedan od najvećih Evropljana koji su ikad igrali fudbal. Na tom putu imao je uspone, padove, postizao čudesne golove, "svrbilo" ga je što nikad nije osvoji Ligu šampiona, a bio je poznat i po tome da se i javno obračunavao sa onima koje nije volio. Pep Gvardiola jedan je od njih, ali nije jedini.

Ibrahimović je jednom prilikom opisao svoj neprijateljski odnos sa Markom Materacijem, legendarnim štoperom Intera kome godinama nije htio da oprosti faul kojim ga je Italijan povrijedio.

"Bilo je to na utakmici Juventus - Inter 2006 i posle faula morao sam da napustim teren zbog povrede. Trener Fabio Kapelo rekao mi je da će me zamijeniti, a ja sam mu rekao 'Ne, nastaviću'. Materaci je uletio u taj duel kao ubica i povrijedio me. Bio je žestok fudbaler, to je OK, ali postoje dva načina da neko bude žestok, a jedan je da neko ide na to da te povrijedi. Čak je i Paolo Maldini bio žestok, ali sa drugačijim ciljem", rekao je Ibrahimović svojevremeno u intervjuu za magazin Dži-Kju ("GQ").

Izvor: Profimedia

Šansu da uzvrati taj udarac Materaciju Ibrahimović je pronašao u gradskom derbiju Milan - Inter, u sezoni 2010/11.

"Svi su bili u tom meču protiv mene. To je uredu i motiviše me, ali ako nemaš kontrolu, onda to nije dobro. Izgubiš glavu i onda uradiš nešto glupo. Iznudio sam penal penal, a ko me je faulirao? Materaci. Tako je bilo 1:0 za Milan"

"U drugom poluvremenu, Matrik (Materaci) je išao na mene i udario sam ga tekvondo potezom. Poslao sam ga u bolnicu. Dejan Stanković me je pitao: 'Zašto si to uradio' i odgovorio sam mu: Čekao sam ovaj momenat četiri godine. Eto zašto", kazao je Ibrahimović, koji je sa Stankovićem u Interu proživio nezaboravne trenutke i opisao ih u svojoj knjizi.

"Nakon toga sam otišao. Ono što uradiš uvijek ti se vrati.", rekao je Ibrahimović o Materaciju.

Sa druge strane, Italijan mu je uzvratio tako što je objavio fotografiju Interove nezaboravne "triplete", u kojoj Ibrahimović nije učestvovao jer je tada igrao za Barselonu. "Hvala ti Ibrahimoviću, bez tebe nikad ne bismo osvojili!", ironično je Materaci napisao Šveđaninu.