Izraelski klubovi se vraćaju u Beograd: Zbog rata sa Iranom, Hapoel i Makabi pobjegli iz Izraela

Pošto je krenuo još jedan rat Izraela, košarkaški klubovi iz te zemlje biće premješteni i nastaviće da se takmiče samo u Evroligi.

Taman su se izraelski timovi vratili na svoj teren, a sada će izgleda ponovo u Beograd. Domaća košarkaška liga je ponovo stopirana zbog rata, ovoga puta sa Iranom. Nakon dugotrajne selidbe nekih timova poput Makabija u Beograd, nedavno su se ekipe vratile u Izrael i krenule da igraju evropska takmičenja na svojim terenima, ali to sada izgleda neće biti slučaj.

Zbog naredbe od strane vrha države, liga je morala da stavi u prvi plan sigurnost igrača i pošto je proglašeno vanredno stanje, liga je za sada stopirana. Natjerala je Evroliga nedavno jedva pojedine klubove da gostuju u Izraelu, ali sada niko neće morati da ide na gostovanja u zaraćenu zemlju.

Kako javlja "Jurohups", očekuje se da Makabi i Hapoel iz Tel Aviva ponovo zaigraju na mjestima na kojima su do skora nastupali. To znači da bi se Vasa Micić sa Hapoelom opet preselio u Sofiju i nastupao bi u Bugarskoj, dok bi Makabi opet trebalo da dođe u Beograd i da igra u "Pioniru".

Hapoel iz Jerusalima se već prebacio u Beograd u pripremi za četvrfinale Evrokupa, a košarkaška reprezentacija ove azijske države će se spremati i okupljati u Limasolu na Kipru.

Što se tiče Evrolige, Hapoel je počeo sjajno i dugo je bio prvi na tabeli, ali sada je poslije krize igre i rezultata i nekih potresa u klubu sa skorom 17-11 izjednačen sa Crvenom zvezdom, dok je Makabi na 14 pobjeda i 15 poraza i nadaju se i dalje da mogu da uđu u doigravanje.

Šta se dešava u Iranu?

Izrael je zvanično napao Iran kao "preventivni korak", kako oni kažu. Nije to uradio sam nego je u akciju uključena i SAD, a već sada kruže snimci napada i eksplozija po internetu. Oglasio se i Donald Tramp, a čuli smo i oglašavanja Teherana.