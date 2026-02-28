logo
Nikola Jokić prati Vilta Čemberlena: Ovo niko nije uspio još od 1968. godine

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Srpski as Nikola Jokić ponovo rame uz rame sa legendanim Viltom Čemberlenom.

Nikola Jokić prati Vilta Čemberlena Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Srpski košarkaš Nikola Jokić nastavlja da pomjera granice u NBA ligi. Trostruki MVP se vratio poslije povrede kao da je nije bilo i odigrao još jedan istorijski mjesec u najjačoj ligi svijeta. Na utakmici protiv Oklahome zabiljžio je učinak od 23 poena, 18 skokova i 14 asistencija, što mu je donijelo novo nevjerovatno dostignuće.

Jokić je u okršaju sa liderom Zapada postao drugi igrač u istoriji koji je prosječno postigao 25 poena, 14 skokova i devet asistencija u jednom mjesecu, što je rezultat na koji se čeka od marta 1968. godine. To je još za rukom pošlo legendarnom Viltu Čemberlenu.

Čemberlen jedan od najdominantnijih centara ikada

Legendarni as osvojio je dva NBA prstena, četiri puta proglašavan je najkorisnijim igračem lige, bio je MVP finala i novajlija godine. Čak 13 puta je igrao na Ol-staru i 10 puta je biran za idelani NBA tim.

On je jedini igrač koji je u jednoj NBA sezoni ostvario prosjeke više od 40 i 50 poena po utakmici, a takođe je jedini koji je u jednoj utakmici postigao 100 poena. Takođe Čemberlen je osvajao sedam nagrada za najboljeg strijelca lige, jedanaest nagrada za najboljeg skakača lige, a jednom predvodio ligu i u asistencijama. Upravo sa njim Jokića uglavnom porede košarkaški analitičari, ali već odavno je počeo sa rušenjem njegovih istorijskih dostignuća...

