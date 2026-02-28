logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Procurio novi snimak udaranja Jokića: Iz ovog ugla se najbolje vidi kukavički potez provokatora

Procurio novi snimak udaranja Jokića: Iz ovog ugla se najbolje vidi kukavički potez provokatora

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić i Lu Dort su ušli u okršaj poslije ovog prljavog poteza Kanađanina. Kamera koja je postavljena na tablu je to najbolje snimila.

Okršaj Nikole Jokića i Lua Dorta Izvor: X/@ESPNNBA

Jedina tema u NBA ligi je udarac Lugenca Dorta koji je pokrenuo lavinu na meču Denvera i Oklahome. Prljavi Kanađanin sačekao je Nikolu Jokića kada je išao u napad poslije skoka u odbrani i udario je trostrukog MVP-a NBA lige, a sada smo dobili najbolji snimak te situacije

Sudije su prvobitno sudile samo tehničku Dortu, za šta se on čak i pobunio, ali su na kraju riješili da ga izbace sa meča. Pogotovo nakon što je njegov potez toliko iznervirao Nikolu Jokića da je krenuo na kompletan tim rivala

Sada se iz drugog ugla, sa kamere koja stoji na tabli jasno vidjela i namjera i koliko je mogao opasan da bude potez Kanađanina koji je udario Nikolu Jokića.

Procijenite sami:

Šta se poslije desilo?

Nakon ovog poteza došlo je do guranja, držanja za dres, čak su poletjele u jednom momentu i pesnice i laktovi, ali na kraju se sve smirilo i meč je nastavljen nakon što je provokator Dort ispraćen napolje. Nije ovo bio jedini incident na meču pošto je Šej Gildžus Aleksander u prvoj četvrtini gađao loptom Nikolu Jokića, vrlo očigledno namjerno. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Nikola Jokić Denver Oklahoma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC