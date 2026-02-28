logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić krenuo na kompletan tim Oklahome: Sijevale pesnice, petorica držala Srbina

Jokić krenuo na kompletan tim Oklahome: Sijevale pesnice, petorica držala Srbina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je bijesan zbog prljavog poteza Lugenca Dorta i krenuo je zbog toga na bukvalno cijelu petorku Oklahome.

Nikola Jokić krenuo na kompletnu petorku Oklahome Izvor: Youtube/ Chaz NBA/Printscreen

Kako je samo pobjesnio Nikola Jokić. Na osam minuta do kraja meča sa Oklahomom na kvarno ga je udario Lugenc Dort, a dok se Kanađanin bunio kod sudije što mu je uopšte sviran faul srpski košarkaš se podigao sa poda i krenuo u osvetu. 

Svježe oporavljeni Jokić bio je bijesan zbog ovog udarca i krenuo je na Dorta, pa se odjednom tu stvorila cijela petorka Oklahome da brani defanzivca koji je od 2019. godine u timu Tandera. E tu su krenuli pravi problemi.

Prvi su dotrčali Ajzea Džo i Džejlin Vilijams, a krilni centar Oklahome je zamalo udario trostrukog MVP-a NBA lige. Zamahnuo je rukom i zamalo ga promašio.

Pogledajte detalje te tuče:

Petorica ga držala

Odmah su se na licu mjesta pojavili Kristijan Braun. Džamal Marej i Kem Džonson koji su probali da smire Jokića, a od igrača Oklahome vidjeli smo Džareda Mekejna i Četa Holmgena kao i provokatora Lugenca Dorta.

Na kraju su u jednom momentu Vilijams, Holmgren, Braun, Džonson i dvoje sudija držali Nikolu koji je na licu imao čist bijes.

Pogledajte: 

Na kraju je Dort morao napolje

Sudije su uspjele nekako da povrate kontrolu nad utakmicom, da smire srpskog košarkaša, a onda je gledan snimak i arbitri su odlućili da je u pitanju ipak previše prljav i opasan potez Lua Dorta pa je on morao napolje. Nikola Jokić je zbog svoje reakcije dobio tehničku, kao i Džejlin Vilijams. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver Oklahoma

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC