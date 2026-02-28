"Možda nam je atmosfera vezala ruke": Mitrović analizira poraz od Turske, zna šta je presudilo

Košarkaš reprezentacije Srbije Luka Mitrović oglasio se poslije poraza "orlova".

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaš CSKA iz Moskve i povratnik u reprezentaciju Srbije Luka Mitrović bio je starter na meču protiv Turske. Iako je bio meta brojnih faulova, može se reći da su sudije propustile priliku da kazne rivale zbog kontakta, pa je tako Mitrović na liniji penala za 18 minuta na terenu bio svega tri puta. Na kraju, susret je završio sa sedam poena, ali i osam važnih skokova.

"Rat. Uvijek je teško izgubiti na domaćem terenu pred ovakvom publikom. Odigrali smo dva potpuno različita poluvremena. Bili smo nervozni u prvom, nije da se nismo borili. Neki od momaka igraju prvi put protiv ovakvog protivnika, a nije kao da smo i mi iskusniji nešto bolje igrali - imali smo mnogo promašenih šuteva, oni su iz svake naše greške otvorili kontru i imali polaganje.

Tako su stigli do napadačkog ritma. Imali smo više preuzimanja i bolju odbranu u drugom poluvremenu, čim smo počeli da pogađamo spolja i imali smo dobru energiju, vratili smo se u meč. U toj neizvjesnoj završnici nam je falio jedan defanzivni skok, dva puta smo ga promašili i onda su oni pogodili trojku koja je bila odlučujuća", otkrio je Mitrović šta je presudilo susret sa Turskom.

Srbija nema mnogo vremena za pripremu novog meča sa Turcima. "Za tri dana igramo, moramo da se oporavimo i da analiziramo prvo poluvrijeme. Možda nas je ovaj ambijent i želja da se dokažemo i pokažemo pred domaćim navijačima malo zavezala u prvom poluvremenu. Idemo pred njihovu publiku, vjerovatno će biti puna hala, možda se taj pritisak prebaci na njih", zaključio je Mitrović.