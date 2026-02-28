logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Možda nam je atmosfera vezala ruke": Mitrović analizira poraz od Turske, zna šta je presudilo

"Možda nam je atmosfera vezala ruke": Mitrović analizira poraz od Turske, zna šta je presudilo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš reprezentacije Srbije Luka Mitrović oglasio se poslije poraza "orlova".

Luka Mitrović Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaš CSKA iz Moskve i povratnik u reprezentaciju Srbije Luka Mitrović bio je starter na meču protiv Turske. Iako je bio meta brojnih faulova, može se reći da su sudije propustile priliku da kazne rivale zbog kontakta, pa je tako Mitrović na liniji penala za 18 minuta na terenu bio svega tri puta. Na kraju, susret je završio sa sedam poena, ali i osam važnih skokova.

"Rat. Uvijek je teško izgubiti na domaćem terenu pred ovakvom publikom. Odigrali smo dva potpuno različita poluvremena. Bili smo nervozni u prvom, nije da se nismo borili. Neki od momaka igraju prvi put protiv ovakvog protivnika, a nije kao da smo i mi iskusniji nešto bolje igrali - imali smo mnogo promašenih šuteva, oni su iz svake naše greške otvorili kontru i imali polaganje.

Tako su stigli do napadačkog ritma. Imali smo više preuzimanja i bolju odbranu u drugom poluvremenu, čim smo počeli da pogađamo spolja i imali smo dobru energiju, vratili smo se u meč. U toj neizvjesnoj završnici nam je falio jedan defanzivni skok, dva puta smo ga promašili i onda su oni pogodili trojku koja je bila odlučujuća", otkrio je Mitrović šta je presudilo susret sa Turskom.

Srbija nema mnogo vremena za pripremu novog meča sa Turcima. "Za tri dana igramo, moramo da se oporavimo i da analiziramo prvo poluvrijeme. Možda nas je ovaj ambijent i želja da se dokažemo i pokažemo pred domaćim navijačima malo zavezala u prvom poluvremenu. Idemo pred njihovu publiku, vjerovatno će biti puna hala, možda se taj pritisak prebaci na njih", zaključio je Mitrović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Srbija Luka Mitrović Turska kvalifikacije Svjetsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC