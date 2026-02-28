FIBA i Evroliga napravile haos: Kako su oni mogli da igraju za reprezentaciju, a Srbi ne?

Evroligaške zvijezde se priključile reprezentacijama u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a Srbija ostala bez najjačih aduta.

Zbog neusklađenog rasporeda FIBA i Evrolige, ponovo najviše ispaštaju igrači. Selektor Srbije Dušan Alimpijević nije mogao da računa na najveće evroligaške zvijezde u kvalifikacijama za Mundobasket 2027, a jedino su mu u susret izašli iz Zvezde i Partizana. Što se tiče Turaka, oni su praktično imali udarnu evroligašku četvorku u okršaju u Beogradu i na kraju su i slavili zahvaljujući individualnom kvalitetu.

Srbija je morala bez Alekse Avramovića (koji će za Dangubićem biti u sastavu za revanš sa Turcima), Filipa Petruševa, Vasilija Micića, Marka Gudurića, Nikole Milutinova (povreda). Oni nisu dobili dozvole od klubova ili različitih razloga, dok su neki igrači pravo sa utakmica hvatali letove i pridruživali se reprezentacijama kako bi pomogli u pohodu na Svjetsko prvenstvo.

Srbiji su se priključili Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac i Stefan Miljenović iz Zvezde, dok je iz Partizana igrao samo Arijan Lakić.

Džordan Lojd je u srijedu bio u Beogradu gdje je sa Efesom poražen od Crvene zvezde, da bi se narednog dana već priključio selekciji Poljske i zajedno Mateušom Ponitkom vodio tim do pobjede protiv Letonije 84:82. Amerikanac koji od prošlog ljeta nastupa za Poljake je postigao rekord karijere zabilježivši 37 poena, četiri skoka i tri asistencije i tako pokazao da za njega umor ne postoji.

Silvan Francisko je bio heroj Francuza kada je trojkom na dvije sekunde do kraja spriječio senzaciju Mađara. O kakvom asu se radi govori i to što je samo dva dana ranije srušio Olimpijakos sa Žalgirisom. Nije se žalio, nije bio umoran i definitivno će profitirati od partija koje bilježi u posljednje vrijeme.

Hrvatska je zabilježila jedno od većih iznenađenja u drugom prozoru, pošto je slavila protiv aktuelnog evropskog i svjetskog šampiona selekcije Njemačke i sada se nalazi na prvoj poziciji u grupi. Udarni dvojac bio je Šarić-Hezonja. Šarić koji trenutno nema klub u NBA ligi je prednjačio sa 23 poena i sedam skokova, pratio ga je Mario Hezonja sa 21 poenom, tri skoka i pet asistencija.

Grčka je takođe imala na raspolaganju nekoliko igrača iz Evrolige - Kostasa Papanikolaua, Kalaicakisa, Larencakisa i Miltoglua, tako da su Olimpijakos i Panatinaikos ispunili svoje obaveze prema reprezentaciji. Nažalost, srpski as Nikola Milutinov je na spisku povrijđenih jer je doživio potres mozga i nije bio u sastavu za posljednji evroligaški meč.

Zašto Srbi nisu igrali?

Filip Petrušev je, primjera radi, igrao za Dubai protiv Asvela u četvrtak i za razliku od Alekse Avramovića i Nemanje Dangubića neće biti u konkurenciji ni za drugi meč sa Turcima u Istanbulu. Vasilije Micić je za Hapoel odigrao najbolju utakmicu otkako se vratio u Evropu postigaviši 18 poena i devet asistencija u okršaju sa Olimpijom iz Milana za koju je igrao Gudurić. Srpski bek je na terenu proveo više od 20 minuta i postigao četiri poena i četiri asistencije.

Turci na evroligaški pogon

Svima je bilo jasno da Turci imaju mnogo jači tim na papiru od srpskog, ali su morali i te kako da se pomuče u Beogradu. Ni za Džedija Osmana, Tarika Biberovića, Erdžana Osmanija i Omera Jurcevena nema odmora. Poznato je da su turski reprezentativci u obavezi da se odazovu selektoru, a izostanak se opravdava jedino iz medicinski izvještaj. Primjera radi, Tarik Biberović je bio u riziku od teže povrede, ali je odlučio da zaigra i na kraju bio heroj pobjede u Beogradu.

Alimpijević je poslije prvog poraza na klupi Srbije objasnio situaciju u kojoj se našao i zašto je bio u težem položaju od Ergina Atamana.

"Mogu sada da kažem da Kalinić izlazi iz kampa, to je bio dogovor sa Zvezdom i hvala Zvezdi što nam je ustupila sve reprezentativce. On izlazi i vraća se u klub", rekao je Alimpijević na konferenciji za medije poslije poraza od Turske.

"Imate situaciju, znam jer sam sa tim ljudima i znam te stvari. Imate stvari da je Biberović dobio medicinski izvještaj od Fenerbahčea da ima povredu ramena, iz Saveza su mu rekli da dođe i da ga pogledaju i poslije prvog trenninga je rekao da hoće da igra. Imate situaciju da je Osman igrao sinoć, doletio u Beograd čarterom poslije ponoći. Igrali su preko 30 minuta i jedan i drugi. Imate situaciju da nam jedan klub pošalje medicinski izvještaj igrača i mi ne možemo više da komuniciramo sa njima. Ne znam da li ste me ikada čuli da kukam. Ovo je najbolji tim koji imamo. Talenat imamo. Dobijaćemo i gubićemo utakmice. Gubili smo od manjih protivnika i dobijaćemo neke nove heroje, mlade neke ljude i to treba da bude naš stav", zaključio je Alimpijević.