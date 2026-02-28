logo
Kecmanović zastao na korak od čuda: Poslije dva i po sata strašne borbe ostao bez finala u Akapulku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Miomir Kecmanović je na kraju ostao bez finala turnira u Akapulku poslije nevjerovatne borbe sa Franciskom Kobolijem.

Miomir Kecmanović bez finala turnira u Akapulku Izvor: Yuichi YAMAZAKI / AFP / Profimedia

Ništa od finala za Miomira Kecmanovića u Meksiku. On je poražen u polufinalu turnira u Akapulku od strane Italijana Flavija Kobolija poslije dva i po sata tenisa i velike borbe sa 7:6, 3:6, 6:4. Koboli će u finalu igrati sa Amerikancem Frensisom Tijafom koji je pobijedio Brendona Nakašimu u svom polufinalu.

Bio je na 5:4 za Italijana u prvom setu na korak od toga da izgubi set, ali se vratio sa 15:40 i došao do taj-brejka u kome je poveo sa 3:0 i potom uspio da izgubi. U drugom setu je odmah napravio brejk, odbranio ga i izjednačio, a onda je dozvolio da Koboli uzme čak tri brejka u nizu i pobijedi.

Poslije polufinala Akapulka i novih 190 bodova na ATP listi, Kecmanović će skočiti nevjerovatnih 26 mjesta i doći će na 58. mjesto. Time će biti drugi reket Srbije, ali daleko od svojih najboljih dana kada je bio u Top 30.

Samo su Novak Đoković i Miomir Kecmanović u prvih 100 na ATP listi. Hamad Međedović je 109, Dušan Lajović 119, a Laslo Đere tek 205.

