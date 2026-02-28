Jokića novinari opsjedali pitanjima o tuči sa timom Oklahome: Reagovao kao gospodin, prvo je kritikovao sebe

Novinare je poslije meča Denvera i Oklahome najviše zanimalo mišljenje Nikole Jokića oko sukoba sa Luom Dortom.

Izvor: Youtube/ Denver Nuggets/ Printscreen

"Mislim da je i posljednji šut bio dobar, ali dali su nam mnogo poena u tranziciji. Nismo mogli da pogodimo na kraju četvrte četvrtine i u produžetku", rekao je Nikola Jokić kada je izašao pred medije poslije meča sa Oklahomom, ali je morao odmah da odgovara i na pitanja o sukobu sa Luom Dortom.

Kanađanin ga je udario na kvarno u četvrtoj četvrtini i uslijedio je pravi haos na terenu. Reagovao je trostruki MVP i krenuo sam na cijelu petorku. Nije želio mnogo da priča o tome i kritikovao je prije svega sebe.

"Tako je kako je, neću to da komentarišem. To je nepotreban potez i nepotrebna reakcije. Mislim da to ne treba da se dešava na košarkaškom terenu. Njegov potez je bio nepotreban, ali i moja reakcija takođe", rekao je Jokić.

Dodao je i da je očekivao ovakve stvari. "Znamo da su oni takvi, da su na ivici, ali mislim da smo dobro reagovali", smatra Nikola Jokić.

Zanimalo je novinare da li je ostao da se pozdravi sa igračima Oklahome poslije meča da bi im nešto poručio. Ovo pitanje je srpskog centra prilično iznenadilo. "Ne znam, to je košarka, emotivna je igra, Imate uspone i padove nisam siguran da sam bio frustriran. Ne, ja to radim svaki meč. Nije to bilo ništa posebno", rekao je začuđeni Jokić.

Na kraju je novinare zanimalo da li se uplašio da će ga sudije izbaciti sa meča poslije sukoba: "Mislim da nisam uradio ništa", rekao je za kraj Jokić.