Šej udario Nikolu Jokića: Namjerno ga gađao loptom, pa još kukao sudijama

Šej Gildžus Aleksander je još jedan u nizu igrača Oklahome koji su imali sudar sa Nikolom Jokićem sinoć.

Izvor: Chaz NBA/Youtube/Printscreen

Zaista je bruka i sramota kako su se ponašali košarkaši Oklahoma Sitija na meču protiv Denvera. Konstantno su udarali, gurali, provocirali Nikolu Jokića, pa nije ni čudo što je na kraju sve eskaliralo.

Na osam minuta prije kraja meča udario ga je na kvarno Lugenc Dort nakon čega je nastao haos, guranje i incident sa kompletnom petorkom Tandera, ali je i na samom početku bilo problema, Aktuelni MVP NBA lige Šej Gildžus Aleksander dobio je tehničku kada je namjerno pogodio loptom Nikolu.

Bio je iznerviran Šej kada je izašao iz bloka i nije dobio faul, pa je namjerno pogodio Srbina i to pravo ispred sudija. Nije dugo morao da se gleda snimak kada su sudije odlučile da to nije sportski potez.

Pogledajte taj momenat:

Šej udario Jokića loptom Izvor: YouTube/Chaz NBA

Šej Gildžus Aleksander koji je na kraju u produžetku odveo svoj tim do pobjede u ovoj situaciji je pokazivao da ga je Jokić gurnuo i nije bio jedini. Prije toga je u bloku pao Ajzea Hartenštajn, ali sudije su dosudile tehničku Šeju i dale su jedno slobodno bacanje Nagetsima.

Šta su uradili na ovom meču?

Sve što su mogli. Nikola Jokić je upisao tripl-dabl sa 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija, dok je Šej Gildžus Aleksander imao 26 poena, devet asistencija i tri skoka. Na kraju je poslije produžetka pobijedila ekipa aktuelnog šampiona.