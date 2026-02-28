Nikola Jokić poslije frke izgubio od Oklahome: Htio da tuče provokatora, pa pao u produžetku

Nikola Jokić je ponovo imao tripl-dabl, ali i okršaj sa Lugencom Dortom koji ga je na kvarno udario ispod koša.

Uradio je Nikola Jokić sve što je mogao, ali nije donio pobjedu Denveru nad najjačom ekipom NBA lige. Poslije produžetka Oklahoma Siti je savladala Denver 127:121 nakon što je u regularnom dijelu bilo 107:107.

Denver je poveo u prvoj četvrtini sa čak 16 poena razlike, a onda je svaki sljedeći period igre dobila Oklahoma i tako došla do velike pobjede. A Nikola Jokić je na kraju imao 23 poena, 18 skokova i 14 asistencija.

Džamal Marej je bio najefikasniji sa 39 poena, imao je osam skokova i šest asistencija sa tri nemoguće trojke na samom kraju meča. Kristijan Braun ga je pratio sa 23 poena i sedam skokova. Tim Hardavej je upisao 16 poena, ali svi ostali su bili mnogo lošiji.

Sa druge strane aktuelni MVP NBA lige Šej Gildžus Aleksander imao je 36 poena, devet asistencija i tri skoka dok je Čet Holmgren upisao 15 poena i čak 21 skok. Nije bilo Nikole Topića na ovom meču.

Frka obilježila meč

U četvrtom minutu četvrte četvrtine gledalli smo ružne scene na terenu kada je Lu Dort na kvarno udario Nikolu Jokića. Nakon toga je izbio haos na parketu i Dort je isključen, a Nikolu Jokića su uspjeli nekako da smire.

Pogledajte taj momenat: