"Topić je dobio najvažniju bitku": Jokić objasnio Amerikancima ko je Nikola i šta on znači za Srbiju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je otvoreno pričao o Nikoli Topiću i otkrio koliko je ponosan na to što je uspio da pobijedi rak testisa i da se vrati na teren.

Nikola Jokić o Nikoli Topiću i borbi sa rakom Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets/ AP Photo/Kyle Phillips

Nikola Topić vratio se na teren poslije najteže borbe, pobedio je rak testisa. Prošao je kroz hemoterapije, višemjesečnu borbu i nije odustao. Njegov primjer je za svako poštovanje, a o tome je pričao i najbolji košarkaš planete Nikola Jokić. Imao je samo riječi hvale na račun mlađeg sunarodnika.

"Igrao sam sa njim malo u reprezentaciji. On je dobar momak. Veoma talentovan. On je budućnost srpske košarke. Dobro je što se vratio, izborio se sa nečim što je najvažnije u životu", rekao je Jokić poslije utakmice sa Bostonom u kojoj je imao dabl-dabl učinak (30, 12sk).

Ubrzo će da vidi svog imenjaka, pošto Denver u noći između petka i subote gostuje Oklahomi (3.30 po srpskom vremenu).

"Pobijedio je u tome i nadam se da ću ga vidjeti na meču", završio je Jokić.

Mladi Topić dobija sve veću minutažu u Oklahomi i postepeno se vraća u takmičarski ritam. Očekuje se da će igrati i u duelu sa Nagetsima.

Nikola Topić Nikola Jokić NBA liga

