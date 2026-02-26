Crvena zvezda igra meč istine na Marakani: Ko sudi, gde je prenos i šta je Dejan Stanković spremio za Lil?

Crvena zvezda dočekuje Lil u meču za prolaz u narednu fazu Lige Evrope. Ovo su sve informacije koje bi trebalo da znate o predstojećoj utakmici.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda na korak je do plasmana u osminu finala Lige Evrope. Na "Marakani" dočekuje Lil u revanšu plej-ofa evropskog takmičenja. U Francuskoj je slavila (1:0), iako je po igri i prikazanom zaslužila da slavi mnogo ubjedljivije. Sada će morati sve to da potvrdi pred punim stadionom u Beogradu.

Sve staje u 90 i kusur minuta. Dejan Stanković je iznenadio Lil na stadionu "Pjer Moroa" postavom i formacijom, tako da će sada gosti biti spremni na to. Naravno, to ne znači da šef struke crveno-bijelih nije spremio i još nekog "keca u rukavu" za najvažniji meč u dosadašnjem dijelu sezone.

Kazaljke se polako pomjeraju, početak meča se približava, a što je bliži to tenzija u vazduhu postepeno raste.

Kad i gdje se igra?

Meč između Crvene zvezde i Lila igra se na "Marakani" od 18.45 časova. Očekuje se da će stadion da bude ispunjen do poslednjeg mesta, pošto vlada veliko interesovanje za ovaj susret.

Gdje je prenos?

Prenos utakmice između srpskog i francuskog kluba biće na Areni sport Premium 1, kao i na RTS 1. Takođe, kao što ste navikli, tekstualni prenos i sva dešavanja sa stadiona imaćete priliku da pratite i na MONDU.

Ko sudi?

Pravdu na ovom meču deliće engleski arbitar Entoni Tejlor. Sudija koga godinama gledamo u Premijer ligi i koji je sudio finale Lige Evrope 2023. godine. Zvezdi je sudio dva puta i to u kvalifikacijama za Ligu šampiona u Beogradu. Prvo protiv Jang Bojsa, pa onda protiv Makabija iz Haife. Oba meča na kojima je on sudio završena su remijem. Taj rezultat bi i sada odgovarao Zvezdi.

Ko će igrati za Zvezdu?

Očekuje se da će Dejan Stanković da napravi samo jednu promenu u odnosu na meč u Lilu i to zbog toga što je Vladimir Lučić zbog žutog kartona primoran da propusti revanš.

Ovako bi trebalo da izgleda tim Zvezde večeras: Mateuš - Eraković, Učena, Rodrigao - Seol, Krunić, Hendel, Tiknizijan - Kostov, Duarte - Enem.

Šta Stanković očekuje od meča?

Izvor: MN PRESS

Na konferenciji za medije dan ranije Stanković je pričao o utakmici sa Lilom i očekivanjima od tog meča.

"Mislili smo da će u prvom meču da Žiru počne, pa smo se adaptirali. Očekujem da će biti dosta direktni, da će mijenjati formaciju, način ulaska u igru, završnicu, branjenje. Probaće dosta toga da promijene. Ubijeđen sam da će Žiru igrati, što mijenja neke stvari kod njih, jer dobro kontroliše igru i drugačije je nego kada uđe sa klupe. Razmišljamo i o produžecima i penalima. Možda bude i više od 180 minuta. Ne pričam to radi izgovora, znam protiv koga igramo. Treba imati euforiju, vjeru, pozitivu, ali treba imati i realnost", rekao je Stanković, potvrdio da je Mirko Ivanić van stroja i pozvao publiku da bude 13. igrač na utakmici.