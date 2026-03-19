Rade Bogdanović: "Partizan više neće biti takmac Zvezdi, stiže drugi klub"

Rade Bogdanović najavio da će od sljedeće sezone Vojvodina biti glavni konkurent Crvenoj zvezdi, a ne Partizan.

Izvor: MN Press / Kazneni Prostor Podcast / YouTube

Bivši srpski internacionalac Rade Bogdanović (55) veoma pohvalno je govorio o FK Vojvodina i najavio je da će već sljedeće sezone Crvena zvezda trčati trku za titulu protiv Novosađana, a ne protiv Partizana.

"Vojvodina će sigurno zamijeniti Partizan i u narednom periodu biće glavni takmac Crvenoj zvezdi. Mislim da to Partizan to neće biti. Vojvodina ima samo još jedan mali preduslov, da pobijedi sebe. Vojvodina mora da pobijedi sebe i svoj mentalitet. Oni su laloši, malo usporeni, flegme, a to ne može tako u sportu generalno. Imali su enorman kvalitet 1989, kada sam ja igrao fudbal, kada je Kosanović kao direktor i Ljupko Petrović kao trener osvojio poštenu titulu", rekao je Rade Bogdanović za podkast "Kazneni prostor".

Posebno je naglasio dobre poteze predsjednika Vojvodine Dragoljuba Zbiljića - dovođenje Vladimira Jugovića za savjetnika i Miroslava Tanjge za trenera.

"FK Vojvodina radi jako dobru stvar. Prvo predsjednik, gospodin Zbiljić, ima jako dobru firmu, ozbiljan kapital i jedan je od rijetkih koji je položio svoja lična sredstva u FK Vojvodinu kao garanciju za njegov rad. Oslonio se na omladinsku školu, jako je pristojan u svim intervjuima, neće da nam objasni ko je i šta je, šta će da bude, već hoće da ga 'izbace' rezultati, što nije normalno u Srbiji. Jako pozitivan primer - slabo se pojavljuje, a dobro vodi Vojvodinu".

"Tu je Zvezdino dijete sa druge planete"

"Njegov prvi savjetnik je Vladimir Jugović, Zvezdino dijete sa druge plane, Vlada voli crveno-bijelu boju, pa kad ne može u Zvezdu, otišao je u Vojvodinu, oni svakako godinama krvare, a jeste Srpska Atina, popularan je i dobar klub. Jugović je jedan od ljudi koji jako dobro poznaje fudbalsku materiju i suštinu fudbalske igre. Ima nevjerovatno dobru procjenu fudbalera. Njegova analiza je dubinska i nije površinska, a u Vojvodini su radili površinski dugi niz godina. To je jako dobra odluka FK Vojvodina, da imaju nekoga ko je rastao uz Manćinija, Vijalija, Eriksona, Lipija, Zidana, Ronalda Zubatog, Saki, Ljupko Petrović... Ima enormno iskustvo i to je balans koji imaju sa njim i koji im daje jako dobru perspektivu po meni".

"Miroslav Tanjga - bivši fudbaler Zvezde, Fenerbahčea, igrao u Italiji i Njemačkoj, sticao zvanje uz našeg Sinišu Mihajlovića dugi niz godina. Jedno vrijeme i vodio kada je Siniša bio bolestan, jako uspješno. Pravi pravcati potez predsjednika. To su već dva dobra poteza. Miroslav je elokventan, zna da priča, da se ponaša i to u Srbiji fali. Ima enormno znanje i očigledno je da je skockao finu i iskusnu ekipu, miks starijih i talentovanih igrača".

"Ishendlovaće Zbiljić menadžere"

"Znam da imaju jako puno mladih i talentovanih, menadžeri su im upali u klub sa svih strana zato što ima dosta talentovanih, ali znaće to sigurno Vojvodina sa ishendluje mnogo bolje nego kada su one lopurde bile, a nije Kosanović. U Srbiji je floskula 'o mrtvima sve najbolje', ne pričam o Kosanoviću, poslije njega ta pokrajina i grad zaslužuju ozbiljan klub. Sigurno da dolaze na mjesto gdje je bio Partizan svih ovih godina i nemam dilemu da će tako da bude", kazao je Rade Bogdanović.

Dok je Crvena zvezda sa velikih deset bodova prednosti pred osvajanjem titule, drugoplasirani Partizan "beži" samo bod trećeplasiranoj Vojvodini, koja mu je nedavno nanijela ubjedljiv poraz u Novom Sadu - 3:0.