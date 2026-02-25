Trener Crvene zvezde Dejan Stanković vjerovaće ekipi koja je u Francuskoj savladala Lil i čak desetoricu igrača poslaće na teren od prvog minuta u revanšu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u četvtak (18.45) protiv Lila igrati za mjesto u osmini finala Lige Evrope, a Dejan Stanković će ponovo promijeniti formaciju u kojoj njegova ekipa nastupa. Meč protiv Partizana (3:0) je zaboravljen, pa se Zvezda sada vraća na podešavanja iz Francuske, gdje je prethodnog četvrtka savladala Lil (1:0) i stekla prednost pred revanš.

U odnosu na meč u Lilu, Dejan Stanković će napraviti samo jednu promjenu u timu. U odnosu na derbi protiv Partizana biće drugačije... Pa, praktično sve, od izbora igrača do izbora formacije za meč. Ponovo ćemo vidjeti crveno-bijele sa trojicom štopera i sa dvojicom igrača koji nisu krila, a igraju iza napadača.

Da krenemo redom... Na golu će sasvim sigurno biti Mateuš Magaljaeš, iskusni golman koji u Francuskoj gotovo da nije imao posla. Tokom cijele sezone jedan je od najboljih igrača u klubu, a od njega se i u četvrtak uveče očekuje da bude komandant odbrane Crvene zvezde. Ovog puta će komandovati velikim brojem defanzivaca.

Vidi opis Ovo je tim Crvene zvezde za Lil: Dejan Stanković pravi samo jednu promjenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Dragan Tesic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Štopersku liniju će činiti Strahinja Eraković, Rodrigao i Frenklin Tebo Učena, uz mali procenat da se mjesto nađe za Miloša Veljkovića - umjesto jednog od trojice predviđenih startera. Odigrao je Veljković dobro u derbiju, ali je Stanković još ranije "zamislio" posljednju liniju bez njega.

Seol Jung Vu će na desni bok, Nair Tiknizjan na lijevi bok, a mjesto na sredini terena zagarantovano je kapitenu Radetu Kruniću. Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine ponovo će sa kapitenskom trakom predvoditi igrače, jer Mirko Ivanić nije u konkurenciji za meč, a Aleksandar Katai počinje na klupi za rezerve.

Pored Krunića će igrati još jedan vezni fudbaler, a u ovom trenutku Tomaš Hendel ima daleko veće šanse za to mjesto. Timi Maks Elšnik je bio dobar na derbiju, ali će vjerovatno i on biti jedna od Stankovićevih opcija sa klupe. Očekuje se meč visokog tempa, pa će izmjene imati podjednako zahtjevnu ulogu kao i starteri.

Nakon što je propustio meč protiv Partizana u startnu postavu vraća se Bruno Duarte, a na terenu će biti i najtalentovaniji fudbaler Crvene zvezde. Mjesto se "oslobodilo" za Vasilija Kostova, koji ovog puta neće moći samo da pleše već i da "krvari" za tim - u ulozi koju je prošle nedjelje obavio Vladimir Lučić. U napadu Crvene zvezde ponovo će se naći Džej Enem, nakon što se sjajno izborio protiv defanzivaca Lila.

Vidi opis Ovo je tim Crvene zvezde za Lil: Dejan Stanković pravi samo jednu promjenu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Jedini fudbaler koji je počeo meč u Lilu, a neće biti na terenu u Beogradu jeste Vladimir Lučić. Krilni napadač Crvene zvezde u nešto defanzivnijoj ulozi nastupio je u Francuskoj, gdje je bio zatrpan zadacima u odbrani zbog kojih je morao da žrtvuje i noge i pluća. Potrošio se u fazi odbrane, pa u finišu meča zaradio i žuti karton, a zbog njega neće moći na teren u revanšu.

Dakle, da rezimiramo, ovo je očekivani tim Crvene zvezde: Mateuš - Eraković, Rodrigao, Učena - Seol, Krunić, Hendel, Tiknizjan - Kostov, Duarte - Enem.

Bonus video:

Pogledajte 00:25 Vasilije Kostov gol u derbiju Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO, Dušan Ninković)